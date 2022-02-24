Бійці ЗСУ відбили Щастя на Луганщині: знищено техніку та росіян

Центр стратегічних комунікацій заявляє також про знищення російської техніки

Місто Щастя на Луганщині перебуває під контролем українських військових, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

«Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій заявляє також про знищення російської техніки. Раніше в районі Щастя знищили два російських танки і декілька вантажних автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

Російські війська у ході атаки на Україну вторглися на двох напрямках на відстань до п'яти кілометрів. Про це розповів на брифінгу в Офісі президента колишній спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він повідомив, що це спостерігається на півночі Харківської та Чернігівської області.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.