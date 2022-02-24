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    Влада спростувала фейк про проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком

    Мобільний зв'язок в Україні перевантажено, але він працює - Влада спростувала фейк про проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком
    Мобільний зв'язок в Україні перевантажено, але він працює
    фото з відкритих джерел

    Держспецзв’язку заявила, що повідомлення про відключення мобільного звʼязку та інтернету – це фейк

    Інформація про про відключення мобільного звʼязку та інтернету не відповідає дійсності. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

    «У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету. Ця інформація не відповідає дійсності», – повідомляють у Держспецзв’язку.

    За даними служби, оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

    Наразі в Україні дійсно фіксують значні перебої в роботі інтернет-провайдерів та провайдерів мобільного зв’язку. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені, пояснюють у Держспецзв’язку.

    «Команда Держспецзв’язку просить здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Альтернативою голосовим дзвінкам лишаються SMS», – йдеться у повідомлені служби.

    Усю актуальну та оперативну інформацію про роботу мереж можна отримувати на офіційних інформаційних каналах Держспецзвʼязку:

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    Теги: інтернет мобільний зв’язок
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    Влада спростувала фейк про проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком