Воєнний стан. Вінничан просять зберігати спокій

Про введення воєнного стану на території Вінницької області

Згідно указу президента, який вчора підтримала Верховна Рада, в окремих областях України з 28 листопада буде введено воєнний стан.

У список увійшла Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чергінігівська, Херсонська, Запоріжська область та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Вінниччина увійшла в список регіонів, так як межує з придністровською ділянкою кордону. Тож воєнний стан вводиться на 30 днів і триватиме, відповідно з 28 листопада до 27 грудня.

Наразі будь-які роз'яснення на офіційних ресурсах місцевої влади відсутні, але посадові особи обласної влади дали декілька коментарів представникам ЗМІ.

Так перший заступник голови ОДА Андрій Гижко прокоментував введення воєнного стану:

«По-перше, не потрібно паніки. Особливо, що стосується масових закупок продуктів харчування та зняття готівки, ситуація контрольована. По-друге, треба дочекатися указу Президента. Військовий стан передбачає 24 пункти, не всі вони можуть бути введені. Так, є дуже складні, серед яких обмеження пересування, мобілізація, в деяких випадках - конфіскація майна на користь армії, цензура. Треба подивитись, які будуть введені. Треба дочекатися указу Президента. За словами Андрія Гижка, можуть бути обмежені зібрання поблизу кордону, бо Вінниччина межує з Придністров'ям. Мабуть, більш за все воєнний стан люди відчують в прикордонних районах».

А голова ОДА Валерій Коровій дав коментар телеканалу «112 Україна». В ньому керівник обласної адміністрації запевнив, що після введення в області воєнного стану обмеження прав і свобод цивільного населення не буде.

«Ми говоримо про особливий правовий режим, який буде введено на території області. Вчора проводили раду оборони, було залучено територіальні підрозділи міністерств і відомств, розташованих на території області. Це підрозділи Міноборони, Нацгвардії, Могилів-Подільський прикордонний загін і СБУ. В указі президента чітко визначено порядок, що потрібно зробити в контексті заходів. Почали роботи з уточнення мобілізаційного резерву, оповіщення резервістів першої черги».

«Ми здійснюємо комплекс заходів, пов'язаний, в першу чергу, з координацією роботи силових структур і відомств на території Вінницької області, зокрема, в питаннях територіальної оборони», – зазначив Валерій Коровій.



Попри можливі численні обмеження під час особливого режиму в нашому регіоні, фахівці радять зберігати спокій та жити звичним повсякденним життям.

По-перше ймовірність проведення наземної операції агресором (читай повномасштабне вторгнення) - малоймовірна, з багатьох причин. Це і підтримка України всією світовою спільнотою, і накопичений нами військовий оборонний потенціал, і розуміння того, що захоплювати націю, яка за 10 років влаштувала 2 Революції, не ризикне навіть душевнохворий мазохіст з суіцидальними нахилами, - пише в соціальній мережі директор Центру суспільно-політичного моніторингу, радник голови ОДА 2014-2017 Микола Філонов.

По-друге. Ніякої масової експропріації майна у фізичних та юридичних осіб та політичного «беспредела» не буде, -переконаний Микола Філонов.

Суспільство, підігріваєме політиками і початком президентських виборів через місяць, і так неоднозначно сприйняло введення воєнного стану, тому будь-які радикальні дії влади будуть мати вкрай негативні наслідки по рівню довіри від населення. А на вибори рано, чи пізно потрібно йти. На яку б дату їх не намагались перенести. І на президентські, і на парламентські, і на місцеві в 2020 році.

Щодо побоювань цензури. В сучасному інформаційному просторі практично відсутні механізми остаточної заборони дільності того, чи іншого ЗМІ. Сьогодні кожен телеканал, газета, чи інтернет-сайт має власну сторінку у всіх соцмережах, де може розміщувати відповідний контент, до того ж інформаційний простір Вінниччини завжди був патріотичним і демократичним, а під заборону можуть потрапити лише ті ЗМІ, які будуть явно нести загрозу державної безпеки. У всіх інших випадках це буде сприйматись як зведення особистих рахунків представниками місцевої влади, - зазначив Микола Філонов.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.