Втричі зросла кількість хворих на кір у Вінницькій області



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За оперативними даними Центру громадського здоров’я України, протягом 38-го тижня 2019 р. на кір захворіли 97 людей — 48 дорослих і 49 дітей. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності

З початком навчального року захворюваність зазвичай зростає, особливо серед дітей, тому важливо зробити щеплення дитині якомога швидше. Про це інформує пресслужба МОЗ України, повідомляє «Главком».

«Із 12 до 19 вересня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Вінницькій (22 хворих: 3 дорослих та 19 дітей), Дніпропетровській (9: 3 дорослих і 6 дітей), Одеській (9: 3 дорослих та 6 дітей), Київській (6: 4 дорослих і 2 дітей) та Житомирській (5: 4 дорослих та одна дитина) областях», - йдеться у повідомленні.

Дані щодо захворюваності на кір у кожному регіоні з початку року станом на 19 вересня 2019 р. можна побачити за посиланням.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 19 вересня 2019 р.) на кір захворіли 57 903 людей — 27 439 дорослих і 30 464 дітей, від ускладнень кору померли 19 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 р., на кір захворіли більше 115 000 людей, 40 з яких померли.

Міністерство охорони здоров’я України разом із Центром громадського здоров’я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Центр громадського здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря профілактичних щеплень і якомога швидше надолужити, якщо пропустили планову вакцинацію.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.