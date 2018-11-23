Загиблих українців в часи Голодомору-геноциду вшанували на Липовеччині



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22 листопада цього року, з ініціативи депутата обласної Ради, керівника Міжфракційного депутатського об’єднання «Національна пам’ять» Володимира Барцьося в селі Брицьке Липовецького району відбулися вшанування загиблих українців в часи Голодомору 1932-1933 років і районна краєзнавча конференція «Голодомор – геноцид на Липовеччині 1932-1933 років» з нагоди 85-х роковин

Співорганізаторами заходів виступили: Вінницький обласний осередок товариства «Меморіал», Липовецька райдержадміністрація, Бричанська сільська рада.

У заходах взяли участь депутат обласної Ради Володимир Барцьось, голова Липовецької районної ради Юрій Науменко, керівник апарату Липовецької райдержадміністрації Олександр Скоцький, Липовецький міський голова Олександр Грушко, голова ради ветеранів району Валентина Левкович, делегації Вахнівської, Зозівської, Зозівківської, Білянської, Вербівської сільських та Липовецької міської громад на чолі із очільниками, учні шкіл зазначених населених пунктів, представники громадськості, села, засобів масової інформації.

«Варто зазначити, що село Брицьке зазнало під час Голодомору найбільших втрат у районі, – говорить Володимир Барцьось. – За даними краєзнавців, в селі загинуло близько 2,5 тисячі з 4 тисяч людей. А Липовецький район найбільше постраждав серед районів області, близько 30 тисяч загиблих селян – за найменшими підрахунками вчених та інформацією з архівів. Учасники з Липовецького району, міста Вінниці і с. Брицьке поклали квіти і віночки до пам’ятного знака невинно убієнних в часи Голодомору 1932-1933 років на місцевому цвинтарі. Діти несли до пам’ятного знаку колоски та запалювали свічечки. Священники на чолі із протоієреєм УПЦ КП о. Василем (Загорянським) відправили панахиду за загиблими».

В місцевому Будинку культури Вінницький обласний краєзнавчий музей представив виставку «Людомор на Поділлі», про яку розповіла Лариса Семенко. А згодом розпочалась районна краєзнавча конференція «Голодомор – геноцид на Липовеччині 1932-1933 років» з нагоди 85-х роковин цієї трагедії і злочину тоталітарного комуністичного режиму СРСР. Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх наших земляків, які були замучені голодною смертю.

Учасників конференції вітали сільський голова Марія Пищик, депутат Липовецької районної ради, керівник місцевого підприємства «Фортуна» Валерій Кравчук, голова Липовецької районної ради Юрій Науменко. З доповідями про Голодомор 1932-1933 років на обласному, районному і місцевому рівнях виступили доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філологічних і гуманітарних наук Вінницької академії неперервної освіти Олексій Струкевич, депутат обласної Ради Володимир Барцьось розповів про свідчення своєї бабусі Фросини Барцьось (Гордієнко) 1914 року народження про злочин Голодомору-геноциду в селі Брицьке, краєзнавець, начальник архівного відділу Липовецької РДА Олександр Роговий – про «Села Липовеччини в період голодомору 1932-1933 рр.», також презентував присутнім унікальну книгу, надіслану в с. Брицьке з далекої Америки: «Червоний голод. Сталінська війна на Україні», голова обласного товариства «Меморіал» Василь Шпичка – «Як готувався Голодомор 1932-1933 рр. – за матеріалами ДАВО та свідчення жителів с. Лукашова про це лихоліття», учителі історії з Вахнівки, Зозова та інші.

«Надважливим завданням нашого покоління є мобілізація максимальних зусиль, щоб наблизити міжнародний кримінальний процес над злочинною комуністичною системою СРСР, її творцями і натхненниками, над організаторами і виконавцями Голодомору-геноциду 1932-1933 років та інших злочинів проти української нації, вчинених у 20 столітті. І нехай свідчення очевидців Голодомору на Липовеччині, нові архівні дані, зібрані нами, стануть реальним доказом на майбутньому суді над комунізмом. Вічна пам'ять усім нашим предкам, закатованим злочинним комуністичним режимом, сталінськими катами з Москви під час штучно організованого Голодомору! Ніколи не забудемо і не пробачимо цього злочину», - заявив на конференції депутат обласної Ради Володимир Барцьось.

Він також передав у подарунок місцевій школі книги «Жнива скорботи» Р. Конквеста та про героїчні перемоги українців у різні віки для патріотичного виховання сільських дітей і молоді.

Наприкінці конференції її учасниками було ухвалено рішення про звернення до керівництва Українського інституту національної пам’яті, керівників обласного і районного рівня. У зверненні йдеться про такі вимоги:

1) продовжити дослідницьку діяльність з вивчення ще невідомих чи маловідомих фактів політичних репресій та Голодоморів по кожному населеному пункту Липовецького району і Вінницької області в цілому;

2) широко пропагувати історичну правду про Голодомор-геноцид через публікацію матеріалів конференції в газеті «Липовецькі вісті», обласних та центральних ЗМІ;

3) встановити і оприлюднити імена осіб, відповідальних організаторів та виконавців Голодомору-геноциду 1932-1933 років на місцевому рівні: діячів каральних і компартійних органів Чк-ДПУ-НКВД, совєтської прокуратури, судів, членів Комуністичної партії і Комсомолу;

4) передбачити у бюджетах різних рівнів кошти на належне дослідження і заохочення такої діяльності, особливо серед молоді тощо;

За підсумками конференції планується видання збірника матеріалів конференції «Голодомор-геноцид 1932-1933рр на Липовеччині».

