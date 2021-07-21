Затоплені підвали, повалені дерева. Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото)
У Бершадському районі з доріг прибрали вісім повалених дерев, ще два у Селі Степашки
20 липня через ускладнення погодних умов, дощова вода підтопила підвали приватного сектору у Вінниці та Гайсинському районі. Також з автошляхів області надзвичайники прибрали десять повалених дерев. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Відомо, що півсотні кубометрів води відкачали з домоволодіння у селі Комаринці Гайсинського району. Там не лише водою залило підвал, а й подвір’я. На місці працювали рятувальники з Бершаді. Ще вісім кубометрів води відкачали з підвалу будинку у Вінниці.
Також рятувальники повідомили, що у Бершадському районі з доріг прибрали вісім повалених дерев. Ще два у Селі Степашки.
Додамо, що сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.
Раніше повідомлялося, що в середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.
Як відомо, через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв. Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото).