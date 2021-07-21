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    Затоплені підвали, повалені дерева. Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото)

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    У Вінниці вода позаливала по самі вінця підвали будинків - Затоплені підвали, повалені дерева. Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото)
    У Вінниці вода позаливала по самі вінця підвали будинків
    Фото: з відкритих джерел

    У Бершадському районі з доріг прибрали вісім повалених дерев, ще два у Селі Степашки

    20 липня через ускладнення погодних умов, дощова вода підтопила підвали приватного сектору у Вінниці та Гайсинському районі. Також з автошляхів області надзвичайники прибрали десять повалених дерев. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

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    Затоплені підвали, повалені дерева. Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото)
    Затоплені підвали, повалені дерева. Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото)

    Відомо, що півсотні кубометрів води відкачали з домоволодіння у селі Комаринці Гайсинського району. Там не лише водою залило підвал, а й подвір’я. На місці працювали рятувальники з Бершаді. Ще вісім кубометрів води відкачали з підвалу будинку у Вінниці.

    Також рятувальники повідомили, що у Бершадському районі з доріг прибрали вісім повалених дерев. Ще два у Селі Степашки.

    Додамо, що сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

    Раніше повідомлялося, що в середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

    Як відомо, через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв. Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото).

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    Теги: Вінниччина негода дощ
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    Затоплені підвали, повалені дерева. Вінниччина пожинає «плоди» негоди (фото)