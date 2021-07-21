Наслідки негоди: понад 800 населених пунктів у 13 областях залишилися без світла

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Внаслідок негоди енергопостачання відсутнє у 838 населених пунктах в 13 областях України. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в середу, 21 липня.

Станом на 7:00 ранку в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 838 населених пунктів в 13 областях:

Полтавська – 194,

Кіровоградська – 158,

Черкаська – 157,

Київська – 121,

Дніпропетровська – 38,

Хмельницька – 37,

Одеська – 32,

Сумська – 28,

Миколаївська – 24,

Чернігівська – 19,

Чернівецька – 15,

Вінницька – 14,

Запорізька – один

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зазначимо, сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

Раніше повідомлялося, що середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

Як відомо, через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв. Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото).