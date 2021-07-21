На Київщині дерево розчавило автомобіль (фото)

Негода призвела до падіння дерев

У середу, 21 липня, вранці на трасі Баришівка - Коржі впало дерево на автомобіль ВАЗ. У той час водія в автомобілі не було. Інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальної служби о 08:07.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце виклику було направлено черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

Рятувальники встановили, що дерево впало на моторний відсік автомобіля.

За допомогою шанцевого інструмента та бензопил автомобіль було деблоковано з-під дерева.

На місці події працювало 4 чоловіки особового складу, одна одиниці техніки від ДСНС та додатково техніка.

Як відомо, у ніч на 21 липня в Києві та області пройшов потужний дощ із грозою.

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області знеструмлено 121 населений пункт.

Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Через це затримується рух трамваїв низки маршрутів.

Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку.