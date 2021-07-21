  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині дерево розчавило автомобіль (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники вивільнили автомобіль з-під дерева - На Київщині дерево розчавило автомобіль (фото)
    Рятувальники вивільнили автомобіль з-під дерева
    Фото: ДСНС

    Негода призвела до падіння дерев

    У середу, 21 липня, вранці на трасі Баришівка - Коржі впало дерево на автомобіль ВАЗ. У той час водія в автомобілі не було. Інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальної служби о 08:07.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце виклику було направлено черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

    Рятувальники встановили, що дерево впало на моторний відсік автомобіля.

    За допомогою шанцевого інструмента та бензопил автомобіль було деблоковано з-під дерева.

    На місці події працювало 4 чоловіки особового складу, одна одиниці техніки від ДСНС та додатково техніка.

    Як відомо, у ніч на 21 липня в Києві та області пройшов потужний дощ із грозою.

    Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області знеструмлено 121 населений пункт.

    Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Через це затримується рух трамваїв низки маршрутів.

    Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку.

    Читайте також: У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)
    Теги: ДСНС Київщина автомобіль рятувальники негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині дерево розчавило автомобіль (фото)