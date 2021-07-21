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    Кропивницький пережив страшну зливу (фото)

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    Авто вимушені просто-напросто пливти вулицями міста - Кропивницький пережив страшну зливу (фото)
    Авто вимушені просто-напросто пливти вулицями міста
    Фото: Патрульна поліція Кіровоградської області/Facebook

    У зв’язку з негодою на деяких на дорогах міста обмежено дорожній рух

    Кропивницький накрила потужна злива. Про це інформує патрульна поліція в Кіровоградській області на сторінці в Facebook.

    Увечері в місті настала довгоочікувана прохолода, разом з тим гроза і град наробили шкоди. Авто вимушені просто-напросто пливти, а на городах град понищив урожай. У багатьох місцях потужний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева.

    Поліцейські Кропивницького стверджують, що у зв’язку з негодою на деяких на дорогах міста обмежено дорожній рух.

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    Кропивницький пережив страшну зливу (фото)
    Кропивницький пережив страшну зливу (фото)

    Рух у Кропивницькому ускладнено на таких ділянках: на вулиці Жадова високий рівень води – проїзд ускладнено; вулиця Вокзальна, так звана «перша арка»: високий рівень води – проїзд обмежено; на відрізку шляху «село Первозванівка-селище Гірниче» впало дерево та перегородило дорогу – проїзд обмежено; перехрестя вулиць Кропивницького та Преображенської: внаслідок негоди на проїзну частину впало дерево – проїзд обмежено; перехрестя вулиць Садової та Паризької Комуни: впало дерево на проїзну частину, на дорозі обірвані електродроти – проїзд обмежено; біля будинку №109 на Бобринецькому шляху впало дерево на проїзну частину – проїзд обмежено; біля будинку №48 на вулиці Пушкіна течія вимила на дорогу бетонну плиту – рух ускладнено; на вулиці Великій Пермській неподалік адміністративної будівлі впало дерево на проїзну частину.

    Додамо, що сьогодні грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої країни.

    Раніше повідомлялося, що в середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи.

    Як відомо, через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв. Також у Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото).

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    Теги: Кропивницький негода дощ
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    Кропивницький пережив страшну зливу (фото)