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Житель Вінниччини отримав вирок за державну зраду. Що він скоїв

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Житель Вінниччини отримав вирок за державну зраду. Що він скоїв
Вироком Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Вінницька обласна прокуратура

Чоловік раніше був засуджений за виправдовування російської агресії

Жителя Хмільницького району Вінницької області засуджено за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури

Прокурор у суді довів, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну обвинувачений встановив контакт з представником т. зв. Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров’я при «Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном», створеному у 2012 році указом президента РФ з метою підтримки «російських співвітчизників», які проживають за межами РФ, у тому числі через надання їм грошової допомоги.

У 2023 році чоловік зв’язався з придністровським «правозахисником» та зобов’язався перед ним збирати відомості про українські сили оборони й об’єкти критичної інфраструктури на території Вінницької області та передавати їх іноземній організації. У відповідь отримав запевнення про те, що організація надаватиме йому щомісячну грошову допомогу в розмірі 2285 російських рублів. 

Вироком Хмільницького міськрайонного суду йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Упродовж кількох місяців фігурант надав «замовнику» інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я в своєму регіоні, за що на особисту банківську картку отримав близько 3,3 тис. грн. 

До слова, злочин проти основ національної безпеки обвинувачений вчинив, вже будучи засудженим за виправдовування збройної агресії РФ (ст. 436-2 КК України).

На час слідства і судового розгляду він перебував під вартою. Наразі вирок не набрав законної сили. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо жителя Вінниці, який протягом кількох років займався кіберзлочинами, ошукуючи громадян Канади та США.

Теги: Вінниця державна зрада вирок

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