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Швейцарський мільярдер сяде до в'язниці за знущання над прислугою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Швейцарський мільярдер сяде до в'язниці за знущання над прислугою
Аджай Хіндуджа (зліва) та його дружина Намрата сядуть за ґрати
фото із відкритих джерел

Euronews: у домашнього персоналу, який працював на родину Хіндудже, відбирали паспорти, забороняли залишати будинок та змушували працювати до 18 години на день без вихідних

Швейцарського мільярдера індійського походження Пракаша Хіндудже і трьох членів його сім'ї було засуджено до тюремних термінів від чотирьох до чотирьох з половиною років за експлуатацію домашньої прислуги.

Як пише Euronews, родина володіє віллою в багатому районі Женеви Колоньї. Вони завозили слуг з Індії для догляду за їхніми дітьми та домом.

Як довело звинувачення, у працівників відбирали паспорти, забороняли залишати будинок та змушували працювати до 18 години на день без вихідних. При цьому їм платили в рупіях на рахунки в індійських банках, доступу до яких працівники не мали.

Троє робітників стверджували, що родина платила їм лише 7 фунтів стерлінгів (лише $8) за 18-годинний робочий день – менше десятої частини суми, необхідної за швейцарським законодавством. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що родина витрачала на свого собаку більше, ніж на своїх слуг.

У суді заявили, що обвинувачені винні в експлуатації робітників, наданні несанкціонованого працевлаштування, ненадання медичної страховки та виплати заробітної плати, яка становила менше однієї десятої за аналогічну роботу у Швейцарії.

При цьому суд відхилив серйозніші звинувачення у торгівлі людьми, вказавши, що найняті люди були в курсі, принаймні частково, в яких умовах вони мають працювати.

Крім 79-річного Пракаша Хіндудже, до тюремних термінів було засуджено його дружину Камаль, сина Аджая і невістку Намрата. П'ятого обвинуваченого, менеджера сім'ї Наджиба Зіазі було засуджено до 18 місяців умовно.

Адвокати, які представляють родину, заявили, що подаватимуть апеляцію. Раніше швейцарська влада конфіскувала діаманти, рубіни, платинове намисто та інші коштовності, які можуть бути використані для оплати судових витрат та можливих штрафів.

Разом із трьома братами Пракаш Хіндуджа очолює промисловий конгломерат у таких секторах, як інформаційні технології, засоби масової інформації, енергетика, нерухомість та охорона здоров'я. Журнал Forbes оцінює статки родини Хіндуджа приблизно в $20 млрд.

До слова, у Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.За інформацією спецслужб, співробітник російського посольства у Берні намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях Швейцарії, зокрема, відвідав магазин, що належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю, але нічого не купив.

Читайте також: Комітет парламенту Швейцарії підтримав непрямий експорт зброї до України
Теги: знущання вирок суд будинок суддя Швейцарія прокурор Індія

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