Рятували три години, але не встигли. У Вінниці чоловіка насмерть засипало землею

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, який загинув під час проведення робіт

Тіло 26-річного померлого підняли з 5-метрової глибини

Трагедія сталася у Вінниці по вул. Київській. За попередньою інформацією слідства, під час проведення будівельно-монтажних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок чого людину засипало землею.

Рятувальники намагалися відкопати чоловіка, роботи тривали близько трьох годин. О 17.10 тіло 26-річного померлого підняли з 5-метрової глибини.

За цим фактом слідчими відділу поліції № 2 Вінницького райуправління розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Поліцейськими заплановано проведення ряд слідчих дій для встановлення причин та обставин трагедії.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці сталася стрілянина. 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу.