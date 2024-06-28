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Рятували три години, але не встигли. У Вінниці чоловіка насмерть засипало землею

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Рятували три години, але не встигли. У Вінниці чоловіка насмерть засипало землею
Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, який загинув під час проведення робіт
фото: Національна поліція

Тіло 26-річного померлого підняли з 5-метрової глибини

Трагедія сталася у Вінниці по вул. Київській. За попередньою інформацією слідства, під час проведення будівельно-монтажних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок чого людину засипало землею. 

Рятувальники намагалися відкопати чоловіка, роботи тривали близько трьох годин. О 17.10 тіло 26-річного померлого підняли з 5-метрової глибини. 

За цим фактом слідчими відділу поліції № 2 Вінницького райуправління розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Поліцейськими заплановано проведення ряд слідчих дій для встановлення причин та обставин трагедії.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці сталася стрілянина. 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу.

Теги: поліція чоловік Вінниця

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