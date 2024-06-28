Рятували три години, але не встигли. У Вінниці чоловіка насмерть засипало землею
Тіло 26-річного померлого підняли з 5-метрової глибини
Трагедія сталася у Вінниці по вул. Київській. За попередньою інформацією слідства, під час проведення будівельно-монтажних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок чого людину засипало землею.
Рятувальники намагалися відкопати чоловіка, роботи тривали близько трьох годин. О 17.10 тіло 26-річного померлого підняли з 5-метрової глибини.
За цим фактом слідчими відділу поліції № 2 Вінницького райуправління розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
Поліцейськими заплановано проведення ряд слідчих дій для встановлення причин та обставин трагедії.
Нагадаємо, нещодавно у Вінниці сталася стрілянина. 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу.
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