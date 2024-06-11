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Донька ексмера Полтави працювала на «виборчий штаб» партії Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Донька ексмера Полтави працювала на «виборчий штаб» партії Путіна
Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми
фото: пресслужба СБУ

Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації

У Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з окупантами під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, 36-річна жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії «Єдина Росія».

Напередодні «єдиного дня голосування» жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн», – резюмували в СБУ. 
Серед заблокованих активів:

  • три  квартири в Києві,
  • мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін уточнив, що затримано депутатку Шевченківської райради Полтави та рідну дочку Полтавського міського голови – Наталію Мамай-Кириченко.

Як пише Золотухін, згідно з декларацією, житло вона має тільки у Києві, їздить на Porsche, навчалася у Великій Британії і має бізнес в Україні та Росії, має земельну ділянку у Полтаві на 5 000 м² квартиру у Києві на 133,1 м².

Також у 2016 році Наталія Мамай-Кириченко витратила 545,5 тис. грн на навчання в Ангільї (самоврядна заморська територія Великої Британії між Північною та Південною Америкою, площею 102 км²).
Разом із дочками володіє трьома підприємствами. Співвласником четвертого є падчерка мера Ірина Климко.

  • ТОВ «ЛіфтІнфо» (Київ, Україна);
  • ТОВ «ЛіфтІнфо СПб» (Санкт-Петербург, Росія);
  • ТОВ «ЛіфтІнфо МСК» (Москва, Росія);
  • ТОВ «Полтава Реал Естейт Груп» (Полтава, Україна).

«Ймовірно, з цього пітерського підприємства дочка Мамая і отримувала дохід. Відомо, що проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.  Так, у період співпраці з «виборчим штабом», партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів», – додав ексзаступник міністра.

Також Золотухін опублікував фото басейну із будинку Мамая. 

Донька ексмера Полтави працювала на «виборчий штаб» партії Путіна фото 1

Нагадаємо, СБУ пояснила, яку таємну місію виконували так звані «гуманітарні конвої» Росії на Донбасі.

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Теги: СБУ Полтава державна зрада

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