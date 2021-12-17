  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Зимові канікули на Вінниччині: стало відомо, скільки відпочиватимуть школярі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    15 грудня, коли Вінниччина перейшла у &laquo;жовту&raquo; зону учні середніх та старших класів вінницьких шкіл повернулися до навчання у звичному - Зимові канікули на Вінниччині: стало відомо, скільки відпочиватимуть школярі
    15 грудня, коли Вінниччина перейшла у «жовту» зону учні середніх та старших класів вінницьких шкіл повернулися до навчання у звичному
    фото francebleu.fr

    Зараз усі школи області працюють офлайн

    Вінницькі школярі, згідно з рекомендацією МОЗ, підуть на зимові канікули з 25 грудня. Причин для того, щоб перенести початок учнівського відпочинку раніше, немає.

    Про це розповів в. о. директора обласного департаменту освіти і науки Володимир Буняк, пише «Суспільне». Відпочиватимуть учні з 25 грудня по 9 січня. 10-го – діти повертаються за парти.

    Нині усі школи області працюють офлайн. Така ж ситуація й у Вінницькій ТГ, розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко.

    «Останній день навчання – 24 грудня. Ми всі навчаємося. Всі працівники закладів освіти мають одну або дві дози щеплення, що передбачено для роботи в жовтій зоні, в яку ми перейшли з 15 грудня. Ми всі допрацьовуємо у звичайному режимі. Для нас це було дуже важливо, тому що це час проведення семестрового оцінювання. І для вчителів, і для дітей була важлива присутність у закладі», – каже Оксана Яценко.

    15 грудня, коли Вінниччина перейшла у «жовту» зону учні середніх та старших класів вінницьких шкіл повернулися до навчання у звичному режимі з обов'язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

    З 18 листопада, коли область потрапила у «червону» зону, із 52 закладів Вінницької міської ТГ на дистанційне навчання перевили 38 шкіл. Відсоток вакцинованих педагогів у цих закладах не досяг 100%. Учні решти шкіл навчалися за змішаною формою.

    Читайте також: Шкільні канікули 2021-2022: графік відпочинку учнів

    Теги: діти канікули навчання Вінниччина щеплення школярі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зимові канікули на Вінниччині: стало відомо, скільки відпочиватимуть школярі