На Вінниччині відкрито надпотужний завод із виготовлення сонячних панелей (фоторепортаж)



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Урочисте відкриття та введення в експлуатацію I черги першого масштабного промислового виробництва українських сонячних панелей – заводу KNESS PV, відбулося 5 лютого, у місті Вінниця

Представники обласної та міської влади, бізнесу та громадськості, спеціалісти енергетичної, банківської, юридичної, інвестиційної сфери та журналісти мали змогу ознайомитись із ексклюзивним передпоказом виробництва сонячних панелей та подробицями всіх виробничих процесів створення сонячної панелі. Після екскурсії відбувся прес-брифінг та панельна дискусія щодо можливостей і перспектив сонячної енергетики в Україні.

Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій у вітальному слові до учасників заходу зазначив, що відкриття заводу – це нова сторінка на шляху до технологічного, незалежного та екологічного майбутнього нашої держави.

«Сьогодні унікальний день. Ще донедавна ця територія була занедбаною і знаходилася поза межами міста. П’ять років тому було навіть важко уявити, що ми сьогодні станемо свідками реалізації цього унікального, потужного інноваційного проекту. На прикладі компанії KNESS ми бачимо реалізацію простого і зрозумілого слогану: «Мети досягає той, хто до неї дуже прагне». Це приклад того, як молоді хлопці, які завершили навчання на енергетичному факультеті Вінницького національного технічного університету, крок за кроком почали набувати досвід і сьогодні ми є свідками відкриття цього надзвичайного проекту», –підкреслив Валерій Коровій.

Голова облдержадміністрації наголосив, що принципова позиція Вінницької міської ради в цьому питанні зіграла дуже важливу роль.

«З того моменту, коли ця територія попри всі складнощі і перепони географічно та юридично перейшла до міста Вінниці, розпочалася динамічна робота на цій ділянці, і це лише початок», – наголосив керівник регіону.

Як зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, відкриття цього підприємства – визначна подія для міста, області та держави.

«За останні чотири роки місто Вінниця демонструє позитивну динаміку промислового розвитку. Минулого року відкрито завод по виробництву холодильного обладнання UBC Group, в позаминулому – завод «Delphi». Разом з тим, ті підприємства, які працюють в місті протягом останніх 10-15 років, нарощують свої потужності, модернізують виробництво. Це говорить, перш за все, про те, що економіка нашої держави поступово виходить зі стагнації і розвивається. В рамках децентралізації є можливості в територіальних громадах створювати сприятливий клімат для розвитку промислового підприємництва, малого та середнього бізнесу», – зауважив Сергій Моргунов.

Генеральний директор KNESS Group Сергій Шакалов зазначив, що відкриття заводу завершує черговий етап стратегічного розвитку компанії.

«Віднині ми можемо виробляти сто відсотків української складової сонячних електростанцій. Це дуже важливий крок не лише для нашої компанії, але й для нашої держави. Унікальне виробництво випускатиме панелі найвищої якості.

Це високотехнологічний продукт, яким може пишатись Україна», – наголосив він.

Начальник Управління інвестиційної діяльності у відновлювальній енергетиці Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Валерій Коцюба підкреслив, що нинішня подія – це прорив у розвитку відновлювальної енергетики України, а також сигнал для усіх гравців світового ринку, що обладнання для сонячних електростанцій, їх реалізація на ринку України та закордоном стає конкурентоспроможним із наймасштабнішими виробниками світу.

Нове підприємство розташоване в районі Вінницького підшипникового заводу.

На заводі вироблятимуть сонячні панелі для побутових, комерційних та промислових сонячних електростанцій (ФЕС). Річна потужність першої черги заводу складає 200 мВт. До прикладу, такої кількості панелей вистачить, аби забезпечити електроенергією близько 150 тисяч квартир цілорічно.

На заводі встановлено найсучасніше обладнання для виготовлення сонячних панелей, що буде актуальним багато років. Виробнича лінія розроблялася у одному із національних інститутів Китаю, який на сьогодні є центром та рушієм розвитку сонячних технологій в світі. Масштабне промислове виробництво українських сонячних панелей матиме загальну потужність до 400 МВт на рік. Сьогодні введено в роботу першу чергу виробництва на 200 МВт, другу запустять до кінця року, після чого завод запрацює на повну потужність.