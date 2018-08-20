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    Як вінничани Південний Буг чистили

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    Як вінничани Південний Буг чистили

    Всі бажаючи мали можливість долучитися до акції

    У рамках загальноукраїнської акції «Чисті річки» у Вінниці зібрали 114 мішків сміття. Увесь непотріб невідповідальні люди скидають у Південний Буг та на його береги, а волонтерам доводиться за ними прибирати.

    У очистці річки взяли участь спортсмени-водники, молодь та люди старшого покоління. Приходили цілими родинами. Плавали на катамаранах, SUP-серфах і човнах та виловлювали сміття з води.

    Подробиці дивіться у репортажі:

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    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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