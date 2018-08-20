Як вінничани Південний Буг чистили
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Всі бажаючи мали можливість долучитися до акції
У рамках загальноукраїнської акції «Чисті річки» у Вінниці зібрали 114 мішків сміття. Увесь непотріб невідповідальні люди скидають у Південний Буг та на його береги, а волонтерам доводиться за ними прибирати.
У очистці річки взяли участь спортсмени-водники, молодь та люди старшого покоління. Приходили цілими родинами. Плавали на катамаранах, SUP-серфах і човнах та виловлювали сміття з води.
Подробиці дивіться у репортажі:
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Джерело: vinnitsaok.com.ua