Як вінничани Південний Буг чистили



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Всі бажаючи мали можливість долучитися до акції

У рамках загальноукраїнської акції «Чисті річки» у Вінниці зібрали 114 мішків сміття. Увесь непотріб невідповідальні люди скидають у Південний Буг та на його береги, а волонтерам доводиться за ними прибирати.

У очистці річки взяли участь спортсмени-водники, молодь та люди старшого покоління. Приходили цілими родинами. Плавали на катамаранах, SUP-серфах і човнах та виловлювали сміття з води.

Подробиці дивіться у репортажі:











Джерело: vinnitsaok.com.ua