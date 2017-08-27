Американські військові забракували проект бюджетного реактивного штурмовика

Scorpion є літаком подвійного призначення

ВПС США виключили перспективний бюджетний реактивний штурмовик Scorpion, що розробляється американською компанією Textron AirLand, з другого етапу випробувань літаків такого класу. Як повідомляє Flightglobal, в програмі випробувань військові залишили два турбогвинтові літаки, один з яких за підсумками перевірок може бути закуплений на заміну



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Textron AirLand Scorpion

Scorpion є літаком подвійного призначення

ВПС США виключили перспективний бюджетний реактивний штурмовик Scorpion, що розробляється американською компанією Textron AirLand, з другого етапу випробувань літаків такого класу. Як повідомляє Flightglobal, в програмі випробувань військові залишили два турбогвинтові літаки, один з яких за підсумками перевірок може бути закуплений на заміну застарілим штурмовикам A-10 Thunderbolt II.

Після глобальної фінансово-економічної кризи 2008 року багато країн призупинили програми модернізації збройних сил і скоротили військові витрати. Новий штурмовий літак Scorpion розробляється саме в якості бюджетної, але повноцінної заміни звичайних штурмовиків.

Американські ВПС планують повністю списати штурмові літаки A-10 в 2022 році. Їх повинні замінити багатофункціональні винищувачі F-35 Lightning II. У 2015 році командування ВВС США заявило, що заміна спеціалізованого літака багатофункціональним значно погіршить ефективність вогневої підтримки з повітря. При цьому військові вирішили оцінити можливість закупівлі недорогих штурмовиків.

Для оцінки ВВС США в 2017 році і запустили програму випробувань легких штурмових літаків. Причина, по якій Scorpion був виключений з випробувань, поки не розкривається. У подальших випробуваннях братимуть участь AT-6B Wolverine американської компанії Textron (Textron Airland - спільне підприємство цієї компанії і фірми AirLand) і A-29 Super Tucano бразильської Embraer.

Як очікується, другий і завершальний етап випробувань пройде на авіабазі «Девіс-Монтень» в Арізоні в травні-липні 2018 року. Спочатку планувалося, що на другому етапі військові оцінять ефективність літаків в умовах, наближених до бойових. Однак пізніше було прийнято рішення, що в другому етапі ВПС США будуть оцінювати роботу бортових систем літаків і простоту їх обслуговування.

Scorpion є літаком подвійного призначення - він може використовуватися для нанесення ударів по наземних цілях або для підготовки пілотів. Довжина двомісного штурмовика, який здійснив перший політ в грудні 2013 року, становить 13,3 метра, а розмах крила - 14,4 метра. Максимальна злітна маса літака становить 9,6 тонни.

Штурмовик може розвивати швидкість до 833 кілометрів на годину і виконувати польоти на відстань до 4,4 тисячі кілометрів. Scorpion буде оснащений шістьма точками підвіски для ракет і бомб загальною масою до 2,8 тонни. Як очікується, перший політ серійного зразка літака відбудеться в найближчі кілька місяців.

Для порівняння, турбогвинтовий AT-6B має максимальну злітну масу 2,9 тонни при довжині 10,2 метра і такому ж розмаху крила. Ця машина може виконувати польоти на швидкості до 515 кілометрів на годину на відстань до 1,7 тисячі кілометрів. Літак оснащений шістьома точками підвіски для озброєнь.

У свою чергу A-29, що позначається Embraer як EMB-314, має в довжину 10,5 метра і розмах крила 11,1 метра. Максимальна злітна маса літака становить 5,2 тонни. Штурмовик може розвивати швидкість до 590 кілометрів на годину, а його дальність польоту складає 1,3 тисячі кілометрів. Літак озброєний двома кулеметами калібру 12,7 міліметра і оснащений п'ятьма точками підвіски для ракет і бомб.

Джерело: N+1