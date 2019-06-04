Apple анонсувала iOS 13 у якій з'явиться темний режи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S

Американська компанія Apple під час конференції для розробників WWDC анонсувала нову версію iOS 13, в якій з'явиться темний режим.

Про це повідомляє Тһе verge

Повідомляється, що в новій версії iOS покращена продуктивність. Зокрема, додатки запускаються в два рази швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше.

У новій версії iOS покращена продуктивність, так, додатки відкриваються в два рази швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше. Також Apple оновила власну клавіатуру, додавши до неї свайпи. Крім того, в iOS додали можливість ділитися звуком зі свого пристрою на дві пари навушників AirPods.

Apple повністю оновила програму Нагадування, змінивши зовнішній вигляд програми і додавши нові фільтри. Також оновлення отримали Нотатки”, браузер Safari, поштовий сервіс Apple Mail і карти Apple Maps (в них додали функцію, схожу на Google Street View).

iOS 13 буде доступна для айфонів, починаючи з iPhone 6S, і з’явиться в публічному доступі в кінці червня.