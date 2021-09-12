Apple попередила про негативний вплив вібрацій мотоциклів на iPhone

Apple попередила про негативний вплив вібрації мотоциклів на камеру iPhone

Через вібрації може зіпсуватися система оптичної стабілізації зображення і автофокусування зі зворотним зв'язком, які доступні на iPhone

Компанія Apple попередила, що вплив сильних вібрацій, які генерують двигуни мотоциклів, можуть негативно позначитися на роботі камери iPhone. Про це повідомляється на сайті Apple.

У публікації наголошується, що смартфони не варто встановлювати на утримувачі на мотоциклах.

«Двигуни з високою потужністю або з великим об'ємом створюють інтенсивні вібрації високої амплітуди, які передаються через шасі і кермо», – йдеться в офіційному повідомленні Apple.

Компанія відзначає, що через вібрації може зіпсуватися система оптичної стабілізації зображення і автофокусування зі зворотним зв'язком, які доступні на iPhone.

До слова, нові смартфони Apple отримають космічний зв’язок. Мова йде про можливість девайсів працювати через супутники.

Спершу Apple додасть підтримку супутникового зв'язку для відправки повідомлень службам порятунку в екстрених ситуаціях. Ймовірно, функціонал буде інтегровано в додаток Messages.