«Вбивця iPhone»: новий смартфон Google вперше показали на відео

Флагманський смартфон від Google – Pixel 6 – вперше засвітився на відео

Вже цієї осені Google має презентувати свій новий смартфон – флагманський девайс з незвичним дизайном Pixel 6, який вже прозвали вбивцею iPhone. Зовнішність девайсу не є таємницею – фотографії телефона давно з’явилися в інтернеті. А ось відео новинки до цього часу не було.

І ось Google вирішив опублікувати перший ролик, присвячений Pixel 6.

Нові Pixel виконані у принципово новому дизайні – з комбінованим забарвленням і виступаючим горизонтальним блоком камер на всю ширину корпусу. У Google пояснили, що таке оформлення блоку основної камери дозволяє органічно розмістити поліпшені сенсори і об'єктиви, які стали помітно більшими порівняно з попередніми поколіннями Pixel.

Інформації про характеристики обмаль. Pixel 6 Pro матиме 6,7-дюймовий зігнутий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і додатковим третім модулем з перископічним телеоб'єктивом, що забезпечує чотириразовий оптичний зум.

Базовий Pixel 6 має в розпорядженні 6,4-дюймовий плоский екран з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Основна камера має два модулі. Другий модуль – ширококутний зі збільшеною діафрагмою, який вловлює на 150% більше світла в порівнянні з попередником.

Також базовий Pixel 6 і Pro-версія відрізнятимуться конфігураціями пам'яті і варіантами забарвлення корпусу.

Також Google перевів смартфони на новий процесор – SoC Tensor. Його особливість полягає у здатності прискорення виконання завдань штучного інтелекту і машинного навчання.