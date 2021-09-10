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    «Вбивця iPhone»: новий смартфон Google вперше показали на відео

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    Pixel 6 дебютував на відео - «Вбивця iPhone»: новий смартфон Google вперше показали на відео
    Pixel 6 дебютував на відео
    Фото: Google

    Флагманський смартфон від Google – Pixel 6 – вперше засвітився на відео

    Вже цієї осені Google має презентувати свій новий смартфон – флагманський девайс з незвичним дизайном Pixel 6, який вже прозвали вбивцею iPhone. Зовнішність девайсу не є таємницею – фотографії телефона давно з’явилися в інтернеті. А ось відео новинки до цього часу не було.

    І ось Google вирішив опублікувати перший ролик, присвячений Pixel 6.

    Нові Pixel виконані у принципово новому дизайні – з комбінованим забарвленням і виступаючим горизонтальним блоком камер на всю ширину корпусу. У Google пояснили, що таке оформлення блоку основної камери дозволяє органічно розмістити поліпшені сенсори і об'єктиви, які стали помітно більшими порівняно з попередніми поколіннями Pixel.

    Інформації про характеристики обмаль. Pixel 6 Pro матиме 6,7-дюймовий зігнутий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і додатковим третім модулем з перископічним телеоб'єктивом, що забезпечує чотириразовий оптичний зум.

    Базовий Pixel 6 має в розпорядженні 6,4-дюймовий плоский екран з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Основна камера має два модулі. Другий модуль – ширококутний зі збільшеною діафрагмою, який вловлює на 150% більше світла в порівнянні з попередником.

    Також базовий Pixel 6 і Pro-версія відрізнятимуться конфігураціями пам'яті і варіантами забарвлення корпусу.

    Також Google перевів смартфони на новий процесор – SoC Tensor. Його особливість полягає у здатності прискорення виконання завдань штучного інтелекту і машинного навчання.

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    Теги: Google смартфон Pixel Pixel 6
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    «Вбивця iPhone»: новий смартфон Google вперше показали на відео