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    Мобільний датчик зображення Isocell HP1 - Корейці презентували унікальну оптику для смартфонів
    Мобільний датчик зображення Isocell HP1
    Зображення: Samsung

    Samsung представила перший у світі мобільний датчик зображення, який має рекордну кількість пікселів

    Компанія Samsung показала унікальний мобільний датчик зображення для смартфонів – Isocell HP1. Його унікальність полягає в тому, що це перший у світі датчик з роздільною здатністю на 200 мегапікселів.

    Така велика кількість пікселів, природно, позначилась на розмірах – сенсор виявився досить габаритним. Isocell НР1 являє собою 1/1,22-дюймовий датчик розміром пікселя 0,64 мікрометра. З ним прийшла нова технологія об'єднання пікселів для більшого захоплення світла.

    У неї два варіанти роботи: 2х2 і 4х4.

    • У першому випадку роздільна здатність знижується в чотири рази, до 50 мегапікселів. Зате розмір пікселів збільшується до 1,28 мікрометра.
    • У другому кількість пікселів падає у 16 разів, всього лише до 12,5 мегапікселів. А розмір збільшується до 2,65 мікрометра.

    Датчик підтримує запис відео 8К з частотою 30 кадрів на секунду і 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

    Треба відзначити, що не всі компанії приймають участь у гонитві за пікселями. Наприклад, один з найпопулярніших смартфонів у світі – iPhone 12 – має подвійний модуль основною камери з датчиками всього на 12 мегапікселів. І це не заважає смартфону бути одним з лідерів в сегменті мобільної фотографії.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: гаджет Samsung
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    Корейці презентували унікальну оптику для смартфонів