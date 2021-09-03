Корейці презентували унікальну оптику для смартфонів

Samsung представила перший у світі мобільний датчик зображення, який має рекордну кількість пікселів

Компанія Samsung показала унікальний мобільний датчик зображення для смартфонів – Isocell HP1. Його унікальність полягає в тому, що це перший у світі датчик з роздільною здатністю на 200 мегапікселів.

Така велика кількість пікселів, природно, позначилась на розмірах – сенсор виявився досить габаритним. Isocell НР1 являє собою 1/1,22-дюймовий датчик розміром пікселя 0,64 мікрометра. З ним прийшла нова технологія об'єднання пікселів для більшого захоплення світла.

У неї два варіанти роботи: 2х2 і 4х4.

У першому випадку роздільна здатність знижується в чотири рази, до 50 мегапікселів. Зате розмір пікселів збільшується до 1,28 мікрометра.

У другому кількість пікселів падає у 16 разів, всього лише до 12,5 мегапікселів. А розмір збільшується до 2,65 мікрометра.

Датчик підтримує запис відео 8К з частотою 30 кадрів на секунду і 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Треба відзначити, що не всі компанії приймають участь у гонитві за пікселями. Наприклад, один з найпопулярніших смартфонів у світі – iPhone 12 – має подвійний модуль основною камери з датчиками всього на 12 мегапікселів. І це не заважає смартфону бути одним з лідерів в сегменті мобільної фотографії.

Джерело: 24 канал