Новий iPhone отримає «космічний» зв’язок. Як він працюватиме

iPhone 13, який має дебютувати вже цієї осені, зможе використовувати супутниковий зв’язок. Але тільки в екстремальних ситуаціях

Днями «Главком» повідомляв про те, що нові iPhone підтримуватимуть космічний радіозв’язок, який ще називають супутниковим зв’язком. Це новина викликала багато питань у експертів, які висловлювали сумнів стосовно того, що у звичайному смартфоні можна реалізувати подібні технології.

Проте американське інформагентство Bloomberg фактично підтвердило інформацію про супутниковий зв’язок для iPhone. Також видання розповіло, як буде реалізовано «космічний» потенціал нових «айфонів».

Спершу Apple додасть підтримку супутникового зв'язку для відправки повідомлень службам порятунку в екстрених ситуаціях. Ймовірно, функціонал буде інтегровано в додаток Messages.

Адресат отримає повідомлення, навіть якщо на його смартфоні активовано режим «Не турбувати». Згодом може з'явитися і підтримка екстрених дзвінків.

Повідомляється, що Apple працює ще над однією функцією, для якої буде задіяна підтримка супутникового зв'язку. Вона дозволить користувачам повідомляти про різні події, наприклад, авіакатастрофи, потоплення суден і пожежі. Ця система надасть можливість детально повідомити про інцидент і запитає про необхідність відправки пошуково-рятувальної служби. Крім того, вона зможе автоматично відправити локацію користувача, дані з додатка Apple Health і оповістити контактні особи.

Незважаючи на те, що нові функції здаються корисними, їх доступність може бути обмежена місцем розташування та радіусом дії супутника. Вони можуть не працювати в деяких регіонах, а в певних випадках користувачеві доведеться пройтися в пошуках місця, де iPhone зможе підключитися до супутника.

Джерело: ITC.ua