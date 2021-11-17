Apple поверне до iPhone зручну функцію

Apple відмовилася від використання сканера відбитків пальців у 2017 році з випуском iPhone X

У 2023 році компанія випустить моделі зі сканерами обличчя Face ID та пальців Touch ID, який буде вбудований у екран пристрою

Apple планує повернути до iPhone сканер відбитків пальців Touch ID, повідомляє портал Gizchina.

За словами інсайдерів, у 2023 році компанія випустить моделі зі сканерами обличчя Face ID та пальців Touch ID, який буде вбудований у екран пристрою.

Подібне рішення вже успішно застосовується у низці моделей на базі Android, у тому числі у флагманів Samsung, Huawei та Xiaomi.

Apple відмовилася від використання сканера відбитків пальців у 2017 році з випуском iPhone X. Цей пристрій мав умовно безрамковий екран, тому сканеру, який розміщувався на нижній грані, не знайшлося місця.

Крім того, інсайдери зазначають, що у 2024 році Apple може випустити доладний смартфон.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

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