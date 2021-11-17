  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Apple поверне до iPhone зручну функцію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Apple відмовилася від використання сканера відбитків пальців у 2017 році з випуском iPhone X - Apple поверне до iPhone зручну функцію
    Apple відмовилася від використання сканера відбитків пальців у 2017 році з випуском iPhone X
    фото: Apple

    У 2023 році компанія випустить моделі зі сканерами обличчя Face ID та пальців Touch ID, який буде вбудований у екран пристрою

    Apple планує повернути до iPhone сканер відбитків пальців Touch ID, повідомляє портал Gizchina.

    За словами інсайдерів, у 2023 році компанія випустить моделі зі сканерами обличчя Face ID та пальців Touch ID, який буде вбудований у екран пристрою.

    Подібне рішення вже успішно застосовується у низці моделей на базі Android, у тому числі у флагманів Samsung, Huawei та Xiaomi.

    Apple відмовилася від використання сканера відбитків пальців у 2017 році з випуском iPhone X. Цей пристрій мав умовно безрамковий екран, тому сканеру, який розміщувався на нижній грані, не знайшлося місця.

    Крім того, інсайдери зазначають, що у 2024 році Apple може випустити доладний смартфон.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Apple смартфон Samsung Xiaomi Android Huawei
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Apple поверне до iPhone зручну функцію