Ілон Маск анонсував перший запуск ракети-носія Falcon Heavy

Перший запуск Falcon Heavy відбудеться на початку лютого

Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що перший пуск ракети-носія Falcon Heavy відбудеться 6 лютого. Про це Маск написав у своєму Twitter «Плануємо провести перший запуск Falcon Heavy 6 лютого зі стартового майданчика «Аполло» 39A на мисі Канаверал», - зазначив Маск. Ракета Falcon Heavy, на відміну від