Ілон Маск анонсував перший запуск ракети-носія Falcon Heavy

Перший запуск Falcon Heavy відбудеться на початку лютого

Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що перший пуск ракети-носія Falcon Heavy відбудеться 6 лютого.

Про це Маск написав у своєму Twitter

«Плануємо провести перший запуск Falcon Heavy 6 лютого зі стартового майданчика «Аполло» 39A на мисі Канаверал», - зазначив Маск.

Ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon 9, використовує не одну, а три секції. Її першу щабель також можна буде використовувати повторно.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.