Ілон Маск анонсував перший запуск ракети-носія Falcon Heavy
- Сьогодні, 06:39
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Перший запуск Falcon Heavy відбудеться на початку лютого
Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що перший пуск ракети-носія Falcon Heavy відбудеться 6 лютого.
Про це Маск написав у своєму Twitter
«Плануємо провести перший запуск Falcon Heavy 6 лютого зі стартового майданчика «Аполло» 39A на мисі Канаверал», - зазначив Маск.
Ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon 9, використовує не одну, а три секції. Її першу щабель також можна буде використовувати повторно.
Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.— Elon Musk (@elonmusk) 27 січня 2018 р.
Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.
Проте, цього тижня SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.
У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані.