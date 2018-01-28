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    Ілон Маск анонсував перший запуск ракети-носія Falcon Heavy

    Перший запуск Falcon Heavy відбудеться на початку лютого
    Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що перший пуск ракети-носія Falcon Heavy відбудеться 6 лютого. Про це Маск написав у своєму Twitter  «Плануємо провести перший запуск Falcon Heavy 6 лютого зі стартового майданчика «Аполло» 39A на мисі Канаверал», - зазначив Маск. Ракета Falcon Heavy, на відміну від
    • Сьогодні, 06:39
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    Falcon Heavy
    Falcon Heavy

    Перший запуск Falcon Heavy відбудеться на початку лютого

    Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що перший пуск ракети-носія Falcon Heavy відбудеться 6 лютого.

    Про це Маск написав у своєму Twitter 

    «Плануємо провести перший запуск Falcon Heavy 6 лютого зі стартового майданчика «Аполло» 39A на мисі Канаверал», - зазначив Маск.

    Ракета Falcon Heavy, на відміну від Falcon 9, використовує не одну, а три секції. Її першу щабель також можна буде використовувати повторно.

    Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

    Проте, цього тижня SpaceX  все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

    У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані.

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