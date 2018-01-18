Борис Джонсон запропонував побудувати міст між Великою Британією і Європою

Глава МЗС Британії зробив пропозицію під час переговорів з президентом Франції

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон, який є одним із найбільш послідовних прихильників виходу країни із ЄС, виступив із ідеєю створити великий міст із Європою після Brexit. На думку керівника британського МЗС дуже дивно, що Велика Британія і Європа зв’язані лише тунелем через Ла-Манш. Цю думку Джонсон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боріс Джонсон виступив із ідеєю створити великий міст із Європою після Brexit

Глава МЗС Британії зробив пропозицію під час переговорів з президентом Франції

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борис Джонсон, який є одним із найбільш послідовних прихильників виходу країни із ЄС, виступив із ідеєю створити великий міст із Європою після Brexit. На думку керівника британського МЗС дуже дивно, що Велика Британія і Європа зв’язані лише тунелем через Ла-Манш.

Цю думку Джонсон висловив під час спілкування із президентом Франції Еммануелем Макроном. У відповідь на пропозицію очільник Франції погодився із таким трактуванням ситуації і запропонував спільно побудувати міст. Про це повідомляє видання The Daily Telegraph.

Публічно Борис Джонсон не заявляв про цю інфраструктурну ініціативу. Тому на сьогодні не відомо про те чи мали місце серйозні обрахунки щодо вартості створення моста між Великою Британією і Європою.

Видання The Daily Telegraph повідомляє про те, що очільник британського МЗС вважає, що ініціативу 22-мильного мосту через протоку міг би профінансувати приватний капітал. А сам міст міг би сприяти більшим об’ємам туризму і торгівлі після Brexit. На думку Джонсона технології на сьогодні дозволяють гарантувати створення цього моста. МЗС Великої Британії відмовилося коментувати ситуацію.