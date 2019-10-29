У Китаї вирішили створити власний електролітак



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Вага електролітака - 1 200 кг, ширина - 13,5 метрів, а довжина - 8,4 м

Літак може без підзарядки долати відстань до 300 кілометрів, а максимальна тривалість польоту становить 1,5 години

На північному сході Китаю у місті Шеньян успішно пройшов перший тестовий політ електричного чотиримісного літака RX4E.

Про це повідомляє China Daily.

«Електролітак був розроблений Liaoning General Aviation Academy (LGAA)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вага електролітака становить 1 200 кг, ширина — 13,5 метрів, а довжина — 8,4 м.

Літак може без підзарядки долати відстань до 300 кілометрів, а максимальна тривалість польоту становить 1,5 години.

«RX4E розроблений із, зокрема, вуглецевого волокна, а тому є досить легким», - інформують розробники.

За словами заступника керівника LGAA Жао Тьенана, літак може злітати з гравійної або з трав'яної доріг.

Жао також додав, що сам літак має великі перспективи на ринку, адже повітряне судно може використовуватися як для нетривалих перевезень, так і для тренування пілотів, а також фотозйомки місцевості.