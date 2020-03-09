Cargo Dragon з космічним вантажем пристикувався до МКС



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Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю

Корабель був підхоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Джессіка Меїр

Американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомило NASA в понеділок, 9 березня.

Операція із приєднання «вантажівки» до американського сегмента станції - модуля Harmony - була завершена о 14:18 за Києвом, відзначили в Центрі управління польотами NASA у Х'юстоні.

Раніше корабель, що зблизився з МКС, був підхоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Джессіка Меїр. Подальше підведення корабля Cargo Dragon дистанційною рукою-маніпулятором до станції і сам процес припасування здійснювалися за командами із Центру управління польотами NASA.

Installation complete! After a two-day journey to the @Space_Station, the @SpaceX #Dragon was successfully installed at 8:18 am ET, where it will remain until April. pic.twitter.com/dO3qAcmd4r — NASA (@NASA) March 9, 2020

Зазначимо, 7 березня в США ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Це вже 20-ий за рахунком запуск «вантажівки» Cargo Dragon до МКС у рамках комерційного контракту між NASA і SpaceX.

Серед іншого, корабель у негерметичному відсіку доставив на МКС платформу Bartolomeo Європейського космічного агентства. Її встановлять на європейському модулі Columbus на зовнішній стороні станції. Вона оснащена 12 відсіками корисного навантаження для розміщення комерційного дослідницького обладнання. Європлатформа дозволить державним і приватним організаціям швидко й економічно ефективно проводити дослідження в космосі. Корисні вантажі не потребують обслуговування членами екіпажу МКС.

На сьогодні Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.