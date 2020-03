Cargo Dragon з космічним вантажем пристикувався до МКС

Корабель був підхоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Джессіка Меїр

Американський вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це повідомило NASA в понеділок, 9 березня.

Операція із приєднання «вантажівки» до американського сегмента станції - модуля Harmony - була завершена о 14:18 за Києвом, відзначили в Центрі управління польотами NASA у Х'юстоні.

Раніше корабель, що зблизився з МКС, був підхоплений за допомогою 17-метрової руки-маніпулятора Canadarm-2, якою керував американський астронавт Джессіка Меїр. Подальше підведення корабля Cargo Dragon дистанційною рукою-маніпулятором до станції і сам процес припасування здійснювалися за командами із Центру управління польотами NASA.

Installation complete! After a two-day journey to the @Space_Station, the @SpaceX #Dragon was successfully installed at 8:18 am ET, where it will remain until April. pic.twitter.com/dO3qAcmd4r