Демократична партія США закликала своїх членів не користуватись телефонами ZTE і Huawei



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Членам партії слід уникати навіть безкоштовних апаратів ZTE і Huawei, заявили у національному комітеті

Національний комітет Демократичної партії США попередив своїх кандидатів, які візьмуть участь в листопадових проміжних виборах в конгрес, про те, щоб вони не використовували китайські смартфони ZTE і Huawei. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в партії.

За даними телеканалу, таке попередження було розіслано комітетом після того, як він дізнався про плани партії закупити телефони фірми ZTE для своїх співробітників.

«Дуже важливо, щоб працівники партій і виборчих кампаній не використали пристрої ZTE або Huawei, навіть якщо ціна їх низька або вони дістаються безкоштовно», - наводить телеканал слова глави служби безпеки комітету Боба Лорда з попереджувальної розсилки.

При цьому Лорд додав, що телефони цих марок не можна використовувати ні в службовій діяльності, ні для особистих цілей.

Інформацію про попередження не використовувати китайські смартфони ZTE і Huawei також підтвердило джерело агентства Reuters.

За даними джерел The Wall Street Journal, в травні адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала законопроект, за яким планується обмежити надходження в країну телекомунікаційного обладнання з Китаю.

Причиною стало питання національної безпеки. Видання зазначало, що заборона може торкнутися в першу чергу смартфонів Huawei і ZTE, проти яких виступило міноборони США. У міністерства виникло побоювання, що в них можуть вставляти шпигунське обладнання. Як з'ясувало видання, заборона користуватися китайськими смартфонами може торкнутися чиновників.

Джерело: РБК