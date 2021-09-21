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    Для виробництва iPhone 13 використовували пластикові пляшки

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    Для виробництва iPhone 13 використовували пластикові пляшки - Для виробництва iPhone 13 використовували пластикові пляшки
    Для виробництва iPhone 13 використовували пластикові пляшки
    Фото: EverythingApplePro E A P/YouTube

    Apple уточнила, що в результаті отриманий пластик хімічно перетворюється в більш міцний і надійний матеріал

    Для виробництва iPhone 13 використовували фрагменти пластикових пляшок. Про це повідомляється на сайті Apple в пресрелізі про вихід нового смартфона.

    «Для антен використовується пластик з перероблених пляшок з-під води», – відзначили в компанії.

    Apple уточнила, що в результаті отриманий пластик хімічно перетворюється в більш міцний і надійний матеріал.

    Творці новинки стверджують, що в тому числі саме тому виробництво iPhone 13 має мінімальний вплив на навколишнє середовище.

    Серед інших змін в сторону екології було перераховано використання тільки переробленого золота в материнську плату і в проводці всіх камер пристрою.

    За оцінкою Apple, до 2030 року ланцюжок поставок і життєвий цикл продуктів планується здійснювати таким чином, щоб ці процеси ніяк не впливали на клімат планети.

    Незабаром після презентації iPhone 13 Apple зняла з виробництва і продажу iPhone Xr, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max. Моделі пропали з офіційного сайту магазину компанії.

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    Теги: клімат Apple пластик
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    Для виробництва iPhone 13 використовували пластикові пляшки