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    Докази життя на Марсі можуть з’явитись вже за декілька місяців – ЗМІ

    Науковці мають намір дізнатися походження метану на Марсі
    Місія спрямована на те, щоб встановити джерело метану, виявленого в атмосфері Марса, що може дозволити, нарешті, розгадати таємницю червоної планети, пише The Guardian. Науковці почали експеримент спрямований на розв’язання однієї з найбільш загадкових таємниць астрономії: походження метану на Марсі. Протягом наступних декількох місяців
    • Вчора, 13:28
    • Розсилка
    Орбітальний супутник ExoMars
    Орбітальний супутник ExoMars

    Науковці мають намір дізнатися походження метану на Марсі

    Місія спрямована на те, щоб встановити джерело метану, виявленого в атмосфері Марса, що може дозволити, нарешті, розгадати таємницю червоної планети, пише The Guardian.

    Науковці почали експеримент спрямований на розв’язання однієї з найбільш загадкових таємниць астрономії: походження метану на Марсі.

    Протягом наступних декількох місяців вчені сподіваються з’ясувати чи виявлений на планеті метан має геологічне походження, чи його виробляють живі організми.

    На Землі метан в основному виробляють мікроби, хоча цей газ може виникати і в результаті достатньо простих геологічних процесів під землею.

    Орбітальний супутник ExoMars вже більше року знаходиться над планетою. Його завданням є виявити джерело походження метану на планеті. Минулого тижня сенсори пристрою було розміщено і вони почали робити перші заміри в атмосфері планети.

    «Якщо ми виявимо сліди метану, перемішані з більш складними органічними молекулами, це буде потужним знаком, що метан на Марсі має біологічне походження, тобто виробляється, або колись вироблявся, живими організмами», - заявив Марк Маккохрін, радник з наукових досліджень Європейського космічного агентства.

    «Однак, якщо ми визначимо, що він перебуває у суміші з такими газами, як діоксид сірки, то це вкаже на геологічне походження», - наголосив дослідник.

    «Якщо ми встановимо, що метан виробляється в результаті геохімічних процесів, щонайменше, це означатиме, що під поверхнею планети має бути вода в рідкому стані, а так як наявність води є необхідною для життя, це буде гарною новиною для тих, хто сподівається знайти життя на Марсі», - додав науковець.

    ExoMars було запущено в напрямку Марса ракетоносієм «Протон» з космодрому Байконур в Казахстані в березні 2016 року. Робот досяг мети через сім місяців і розмістив невеликий марсохід «Скьяпареллі», який мав відслідкувати умови для наступних місій. Однак, марсохід зруйнувався під час місії.

    Нагадаємо, Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX, заявив про те, що колонізація Марса повинна стати пріоритетом для людства, оскільки це надає можливість врятуватися у випадку потенційної Третьої світової війни.

    Джерело: Голос Америки

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