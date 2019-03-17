Facebook видалив 1,5 млн відеозаписів теракту в Новій Зеландії



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Видалення відбулося протягом 24 годин після теракту

Співробітники Facebook видалили за добу понад 1,5 млн розміщених в соцмережі відеозаписів, на яких був зображений теракт в Крайстчьорчі. Про це йдеться в опублікованій заяві офіційної представниці соцмережі Мії Гарлік.

Як вона уточнила, в Facebook «за перші 24 години» після теракту були «по всьому світу видалені 1,5 млн відеозаписів нападу». 1,2 млн з них були видалені на стадії завантаження, додала Гарлік. Вона також підкреслила, що співробітники соцмережі продовжують роботу на цьому напрямку і, зокрема, блокують «відредаговані версії відео, на яких не показані сцени насильства».

Раніше Гарлік повідомила, що адміністрація соцмережі оперативно заблокувала акаунти в Facebook і Instagram людини, яка, за даними влади, відкрила стрілянину в Крайстчьорчі, а також видаляє всі повідомлення осіб, які висловлюються на підтримку дій злочинця. За словами Гарлік, Facebook співпрацює з правоохоронними органами Нової Зеландії.

Гарлик пояснила, що відеозаписи видаляють з поваги до потерпілих і тих, хто втратив близьких під час теракту людей.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли в мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.

За останніми даними, кількість загиблих під час теракту досягла 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.

Джерело: УНН