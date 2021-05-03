Facebook назвав дату винесення рішення щодо акаунтів Трампа

Акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року

Facebook оголосить про рішення у справі про блокування облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа 5 травня.

Про це йдеться на сторінці незалежної наглядової ради корпорації в Twitter.

«Наглядова рада оголосить своє рішення у справі стосовно колишнього президента США Дональда Трампа 5 травня 2021 року», – йдеться в публікації.

Раніше стало відомо, що незалежна рада з нагляду Facebook поки не прийняла остаточного рішення про те, забороняти чи ні експрезиденту США Дональду Трампу користуватися соцмережею.

Акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року після штурму Капітолію його прихильниками.

Згодом Трамп закликав своїх прихильників розійтися, але він продовжував заявляти, що «вибори вкрали» і що він розуміє «їх біль».

Зазначимо, Facebook знищуватиме контент із голосом Трампа.

Раніше стало відомо, що Трамп збирається запустити власну соцмережу, яка «повністю змінить правила гри».

До слова, Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє.

Також Трамп, який покинув свій пост 20 січня після поразки від 3 листопада від демократа Джо Байдена, продовжує стикатися з безліччю юридичних проблем, що стосуються його особистого та ділової поведінки.