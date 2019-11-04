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    Технології

    Ferrari планує випускати автомобілі без керма і педалей

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    У патенті не вказані жодні терміни можливого введення джойстика в експлуатацію - Ferrari планує випускати автомобілі без керма і педалей
    У патенті не вказані жодні терміни можливого введення джойстика в експлуатацію

    Італійці запатентували джойстик для керування, що може замінити звичне кермо і педалі

    Італійський автовиробник Ferrari запатентував джойстик для керування автомобілів замість керма і педалей.

    Про це повідомляє портал Motor.

    «Тепер салони суперкарів Ferrari будуть ще більше схожі на кокпіти літаків: італійці запатентували джойстик для керування, що може замінити звичне кермо і педалі», - йдеться в повідомленні.

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    Як повідомляє портал, Європейське патентне бюро зареєструвало патентну заявку компанії Ferrari на принципово нову схему управління автомобілем.

    Її наріжним каменем є джойстик, вбудований в праву частину подушки водійського крісла.

    За задумом компанії, він здатний замінити відразу і кермо, і педалі. Теоретично, схема управління досить проста: щоб поїхати, потрібно нахилити джойстик вперед, щоб зупинитися - назад, а нахиляючи його лівручо або праворуч, можна управляти поворотом передніх коліс

    Зазначається, що від кута нахилу вперед буде залежати і швидкість руху автомобіля. Водночас, повернення джойстика в нейтральне положення означатиме утримання постійної швидкості руху.

    У Ferrari стверджують, що джойстик виявиться набагато інтуїтивнішим за кермо і педалі як в місті, так і на автомагістралі.

    Нині в патенті не вказані жодні терміни можливого введення джойстика в експлуатацію.

    технології автомобіль
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