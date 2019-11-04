Ferrari планує випускати автомобілі без керма і педалей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У патенті не вказані жодні терміни можливого введення джойстика в експлуатацію

Італійці запатентували джойстик для керування, що може замінити звичне кермо і педалі

Італійський автовиробник Ferrari запатентував джойстик для керування автомобілів замість керма і педалей.

Про це повідомляє портал Motor.

«Тепер салони суперкарів Ferrari будуть ще більше схожі на кокпіти літаків: італійці запатентували джойстик для керування, що може замінити звичне кермо і педалі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, Європейське патентне бюро зареєструвало патентну заявку компанії Ferrari на принципово нову схему управління автомобілем.

Її наріжним каменем є джойстик, вбудований в праву частину подушки водійського крісла.

За задумом компанії, він здатний замінити відразу і кермо, і педалі. Теоретично, схема управління досить проста: щоб поїхати, потрібно нахилити джойстик вперед, щоб зупинитися - назад, а нахиляючи його лівручо або праворуч, можна управляти поворотом передніх коліс

Зазначається, що від кута нахилу вперед буде залежати і швидкість руху автомобіля. Водночас, повернення джойстика в нейтральне положення означатиме утримання постійної швидкості руху.

У Ferrari стверджують, що джойстик виявиться набагато інтуїтивнішим за кермо і педалі як в місті, так і на автомагістралі.

Нині в патенті не вказані жодні терміни можливого введення джойстика в експлуатацію.