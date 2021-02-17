Французькі винахідники створили маску, яка вбиває коронавірус

Носити диво-маску рекомендують впродовж чотирьох годин

Французька компанія BioSerenity заявила про створення одноразової захисної маски, яка здатна знищувати будь-які віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом, зокрема й Covid-19.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Зазначається, що над розробкою працювали, зокрема, дослідники з Лілльського університету, Національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень Inserm та Національного центру наукових досліджень Франції.

З-поміж чотирьох шарів маска має спеціальний «фільтрувальний та дезінфекуючий» текстильний шар, який нейтралізує віруси завдяки молекулам циклодекстрину і четвертинного аміаку. Носити її рекомендують впродовж чотирьох годин.

Вартість маски становитиме €1,49

«Дослідження показали зниження вірусу на 99,9% всього за 5 хвилин і на 99,96% за 2 години», - наголосив професор з Лілльського університету Ніколас Бланчемен.

Вартість цього засобу індивідуального захисту оцінили в 1,49 євро (50 гривень). За даними компанії, вона доступна для замовлень від 16 лютого.

У компанії додали, що очікують 22 лютого сертифікацію «хірургічної версії» виробу.