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    Французькі винахідники створили маску, яка вбиває коронавірус

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    <span>Ціна маски становить 1,49 євро</span> - Французькі винахідники створили маску, яка вбиває коронавірус
    Ціна маски становить 1,49 євро
    Фото: AFP

    Носити диво-маску рекомендують впродовж чотирьох годин

    Французька компанія BioSerenity заявила про створення одноразової захисної маски, яка здатна знищувати будь-які віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом, зокрема й Covid-19.

    Про це повідомляє телеканал BFMTV.

    Зазначається, що над розробкою працювали, зокрема, дослідники з Лілльського університету, Національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень Inserm та Національного центру наукових досліджень Франції.

    З-поміж чотирьох шарів маска має спеціальний «фільтрувальний та дезінфекуючий» текстильний шар, який нейтралізує віруси завдяки молекулам циклодекстрину і четвертинного аміаку. Носити її рекомендують впродовж чотирьох годин.

    Вартість маски становитиме €1,49
    Вартість маски становитиме €1,49

    «Дослідження показали зниження вірусу на 99,9% всього за 5 хвилин і на 99,96% за 2 години», - наголосив професор з Лілльського університету Ніколас Бланчемен.

    Вартість цього засобу індивідуального захисту оцінили в 1,49 євро (50 гривень). За даними компанії, вона доступна для замовлень від 16 лютого.

    У компанії додали, що очікують 22 лютого сертифікацію «хірургічної версії» виробу.

    Теги: здоров'я медицина Франція лікар лікарня медичні препарати коронавірус
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