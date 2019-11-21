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    Технології

    Google дозволив користувачам G Suite дистанційно керувати комп'ютерами

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    Сторінка &laquo;Мої пристрої&raquo; тепер знаходиться за новою адресою - mydevices.google.com (працює тільки для користувачів G Suite) - Google дозволив користувачам G Suite дистанційно керувати комп'ютерами
    Сторінка «Мої пристрої» тепер знаходиться за новою адресою - mydevices.google.com (працює тільки для користувачів G Suite)

    Google оновив сторінку «Мої пристрої» і додав туди керування ноутбуками

    У Google, як відомо, є сторінка, де кожен користувач може подивитися, які пристрої підключені до його облікового запису.

    Про це повідомляє Engadget.

    Зазначається, що ця сторінка була замінена функцією «Знайти пристрій», але все ще використовується корпоративними користувачами G Suite. До цього часу на ній відображалися тільки смартфони та планшети, але Google нарешті оновила сторінку, змінивши зовнішній вигляд і можливість управління комп'ютерами.

    Таким чином, дії, які ви могли здійснювати з мобільними пристроями, тепер можна здійснювати з ноутбуками: видаляти всю інформацію, блокувати апарат або визначати його місце розташування.

    Новий інтерфейс став більш зручним, всі пристрої розділені на «Активні» і «Неактивні». Функція «Знайти пристрій» працює багато в чому як і раніше, але більше орієнтована на споживачів, ніж на бізнес-користувачів G Suite.

    Сторінка «Мої пристрої» тепер знаходиться за новою адресою - mydevices.google.com (працює тільки для користувачів G Suite).

    У найближчі дні Google почне перенаправляти сюди користувачів зі старого URL.

    Google технології
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