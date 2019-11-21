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    Технології

    Google почне «фільтрувати» політичну рекламу

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    Google почне «фільтрувати» політичну рекламу

    Три тижні тому заборону на публікацію політичної реклами ввів Twitter

    Компанія Google з поточного тижня починає вводити обмеження для можливості таргетувати політичну рекламу на своїх сервісах.

    Про це йдеться в блозі Google.

    «Ми обмежуємо аудиторію виборчої реклами таргетингом на такі загальні категорії: вік, стать і загальне розташування (рівень поштового індексу)», - повідомляє компанія.

    Рекламодавцям буде також дозволено використовувати контекстний таргетинг — показувати свою рекламу людям, яких цікавлять схожі теми.

    «Політичні рекламодавці, звичайно ж, можуть продовжувати орієнтуватися на контекст, наприклад, показувати рекламу людям, які читають або дивляться ресурси, наприклад, про економіку», - пояснили в Google.

    Введення обмежень почнеться з поточного тижня, у зв'язку з виборами у Великобританії. Потім пошириться на країни ЕС. І до початку 2021 року - в усьому світі.

    «Для впровадження цих змін буде потрібний якийсь час, і ми почнемо застосовувати новий підхід у Великобританії протягом тижня (перед загальними виборами). В ЄС до кінця року і в решті світу, починаючи з 6 січня 2020 року», - йдеться в офіційному блозі Google.

    Як повідомлялося, три тижні тому заборону на публікацію політичної реклами ввів Twitter.

    У жовтні поточного року можливість заборони політичної реклами розглядав також Facebook. Проте остаточного рішення щодо цього питання поки що не було прийнято.

    Таргетування - рекламний механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка задовольняє цільовій аудиторії, і показати рекламу саме їй.

     

    Google політика технології Twitter реклама
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