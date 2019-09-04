Google представила Android 10: що нового



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Android 10 вже доступна для смартфонів серії Pixel, на інших пристроях вона з'явиться до кінця року

У новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів

Компанія Google випустила нову офіційну версію своєї операційної системи (ОС) - Android 10.

Про це повідомляється у блозі компанії.

«А ось і Android 10! З його виходом ми зосередилися на тому, щоб полегшити ваше повсякденне життя завдяки функціям, які працюють за допомогою машинного навчання на пристрої, а також підтримці нових технологій, таких як Foldables і 5G», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у новій ОС з'явилося майже 50 нововведень, пов'язаних з безпекою і конфіденційністю даних користувачів. Відтак, Android 10 буде автоматично відслідковувати, які програми використовують дані про місцезнаходження, і повідомлятиме користувачу, якщо одна з них продовжить стежити за геолокацією навіть після її відключення.

Крім того, в Android 10 можна перейти в темну тему інтерфейсу (Dark Mode) і відключити повідомлення у додатках без входу в них.

Також в десятій версії ОС з'явилася функція Live Caption, яка накладає субтитри на будь-які аудіо- і відеозаписи.

Розробники ОС створили нову навігацію жестами, за допомогою якої можна видаляти повідомлення або відкривати додаткове меню.

Ще однією цікавою новинкою стала вбудована функція запису екрану.

Варто зазначити, що Android 10 вже доступна для смартфонів серії Pixel, на інших пристроях вона з'явиться до кінця року.