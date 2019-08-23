Google вперше за п’ять років змінив логотип операційної системи Android



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У Google вирішили змінити формат іконки і колірну палітру логотипу Android Фото: blog.google

Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова

Корпорація Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.

Інформація про 22 серпня з'явилася в блозі компанії.

Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова.

Також колір напису Android змінений із зеленого на чорний. Як вказали в компанії, зелений колір важко читати, особливо людям з порушеннями зору.

Say to #Android’s new look. Brand leads Aude Gandon and Sydney Thomashow share how Android’s new brand identity is built for everyone. pic.twitter.com/xDNuGHjZvb — Android (@Android) 22 серпня 2019 р.

«Логотип часто зливається з іншими квітами, через що його важко побачити, тому ми придумали нову палітру, що поліпшує контраст», - йдеться в повідомленні Google.

Крім цього, розробники змінили назву нової версії операційної системи, назвавши її Android 10, хоча до цього там була буква Q.

Нагадаємо, Google дозволить власникам Android у ЄС обирати стартову пошукову систему.