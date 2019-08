Google вперше за п’ять років змінив логотип операційної системи Android

Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова

Корпорація Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.

Інформація про 22 серпня з'явилася в блозі компанії.

Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова.

Також колір напису Android змінений із зеленого на чорний. Як вказали в компанії, зелений колір важко читати, особливо людям з порушеннями зору.

