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    Технології

    Google вперше за п’ять років змінив логотип операційної системи Android

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    <p>У Google вирішили змінити формат іконки і колірну палітру логотипу Android</p> - Google вперше за п’ять років змінив логотип операційної системи Android

    У Google вирішили змінити формат іконки і колірну палітру логотипу Android

    Фото: blog.google

    Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова

    Корпорація Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.

    Інформація про 22 серпня з'явилася в блозі компанії.

    Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова.

    Також колір напису Android змінений із зеленого на чорний. Як вказали в компанії, зелений колір важко читати, особливо людям з порушеннями зору.

    «Логотип часто зливається з іншими квітами, через що його важко побачити, тому ми придумали нову палітру, що поліпшує контраст», - йдеться в повідомленні Google.

    Крім цього, розробники змінили назву нової версії операційної системи, назвавши її Android 10, хоча до цього там була буква Q.

    Нагадаємо, Google дозволить власникам Android у ЄС обирати стартову пошукову систему.

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