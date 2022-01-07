Великдень від Тищенка, стрілянина у Казахстані. 7 січня за хвилину

ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами Covid-19, а військові пояснили, кого приймуть у батальйони тероборони

Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальони тероборони

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Про це йдеться у роз’ясненні, оприлюдненому на Aрміяinform.

При цьому зазначається, що до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську, що передбачено статтею 9 закону «Про основи національного спротиву».

ВООЗ повідомив, чому з’являються нові штами коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцинація є причиною появи нових штамів Covid-19. Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма» та «Омікрон» відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу», – зазначили у ВООЗ.

«Слуга» Тищенко привітав українців із Різдвом та потішив черговою обмовкою

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вчергове зганьбився. Цього разу він привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес, пише «РБК-Україна». Привітання Тищенко опублікував на Facebook.

Нардеп виклав текст колядки, але в кінці, замість вітати із народженням Сина Божого, написав «Христос Воскрес!», тобто переплутав Різдво з Великоднем.

Президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на поразку без попередження. Таку заяву він зробив 7 січня під час звернення до народу.

Токаєв заявив, що, мовляв, Казахстан «має справу з іноземними бандитами», а протестувальників він традиційно назвав – «вбивцями та злочинцями». З його слів, начебто на Алмати «напало 20 тисяч бандитів».

Адвокат Порошенка оприлюднив докази арешту активів «Прямого» та «5 каналу»

Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», а також відповідний витяг з прокурорського клопотання. Про це Головань повідомив у Facebook.

«Не арештовували, брешуть, активів «Прямого» і «5 каналу». Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і «очєпятками» переписала. А там чорним по білому: ДП «ТРК» НБМ – Запоріжжя» та ТОВ Телекомпанія «Автор ТВ». Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів», – ідеться у повідомленні.

Уряд похизувався досягненнями 2021 року

Кабінет міністрів України презентував власні основні досягнення за 2021 рік.

«Системне підвищення пенсій, «авіаційний безвіз» із Євросоюзом, рекордний ВВП у доларовому еквіваленті та забезпечення України ефективними вакцинами – серед основних досягнень уряду у 2021 році», – зазначається в повідомленні.

У Кабміні уточнили, що протягом 2021 року пенсії зростали 10 разів і середня виплата становила 4 тис. грн, що перевищило фактичний прожитковий мінімум. Суттєво підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.

Посли G7 назвали пріоритетні напрямки реформ для України на 2022 рік

Посли країн G7 назвали критично важливі для України реформи. Про це сказано у Twitter послів у п'ятницю, 7 січня.

«Які будуть пріоритети роботи Групи послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу та стійку економіку. Це означає не лише прийняття ключових законодавчих актів, але й їхню успішну імплементацію та, таким чином, для всіх українців», – сказано у повідомленні.

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