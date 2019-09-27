Xiaomi Mi Band 4: названо недолік, який розчарував майже всіх



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Найдорожча версія браслета володіє чіпом NFC для оплати покупок в магазинах і закладах, але працює він тільки в Китаї, оскільки програмно прив’язаний до платіжної системи Mi Pay

Найбільш просунутим на сьогодні з функціональної точки зору браслетом є Xiaomi Mi Band 4, що був випущений на ринок ще в червні нинішнього року.

Гаджет вже понад три місяці доступний для покупки всім бажаючим, причому за дуже скромною ціною – всього за 999 гривень. Він є кращим у своєму класі, перевершуючи навіть безліч більш дорогих аналогів.

Трекер володіє 0,95-дюймовим екраном кольорового типу з підтримкою сенсорного управління, акумулятором ємністю 135 мАг для забезпечення 20 днів автономної роботи на одному заряді, а також модулем Bluetooth 5.0 для підключення до смартфонів на базі Android і iOS.

За рахунок корпусу з полікарбонату, що неможливо розібрати, з цим наручним гаджетом можна занурюватися під воду на глибину до 50 метрів, що дозволяє використовувати Xiaomi Mi Band 4, наприклад, в басейні або десь ще, де прісна вода.

За захист дисплея відповідає високоміцне скло з олеофобним покриттям для запобігання появи відбитків пальців.

Функціональними можливостями даного трекера можуть позаздрити всі його конкуренти, тому що він здатний цілодобово стежити за роботою серця шляхом вимірювання пульсу, включати «розумний» будильник, відстежувати якість сну, а також виконувати цілу масу інших дій.

Здавалося б, цей спортивний браслет просто ідеальний у всьому, проте не обійшлося в ньому і без деяких недоліків, причому всі звичайно ж називають різні.

Втім, є один найголовніший недолік, що розчарував практично всіх покупців Xiaomi Mi Band 4, тому що ніхто не розуміє, як китайська корпорація це допустила. Справа в тому, що найдорожча версія браслета володіє чіпом NFC для оплати покупок в магазинах і закладах, але працює він тільки в Китаї, оскільки програмно прив’язаний до платіжної системи Mi Pay. Через відсутність підтримки Google Pay користуватися такими можливостями на міжнародному ринку не можна.