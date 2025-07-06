Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі

Востаннє митрополит приїжджав в село ще до повномасштабної війни

У селі Коритне на Буковині, де народився митрополит УПЦ МП Онуфрій, не всі чули про припинення його громадянства. Частина жителів підтримує рішення, інші вважають його несправедливим. Востаннє митрополит приїжджав в село ще до повномасштабної війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Зараз у Коритному між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ є непорозуміння. Голова Банилівської громади Василь Соломко каже, що прихильників УПЦ МП та ПЦУ в селі приблизно порівну. Тому у селі два храми: один з них існує вже довго – там моляться прихожани УПЦ МП, а інший почали будувати віряни ПЦУ у 2015 році, з того часу вони моляться там.

«Це неправильно. Він злочин якийсь скоїв? Він добра, смиренна, порядна людина. Старався ЗСУ допомагати. І як він міг жити в Україні і мати громадянство Росії? Думаю, тут щось неправильно», – розповідає жителька села Коритне, прихожанка УПЦ МП Василина Равлюк.

«Якщо людина не проукраїнської позиції, не підтримує Україну, тоді це рішення правильне. Митрополиту тут не місце, якщо йому не подобається Україна», – каже жителька села Коритне, прихожанка ПЦУ Тетяна Сідор.

Церква в селі Бережонка, в якій служив батько митрополита Онуфрія фото: suspilne.media

Зараз у будинку, де народився та виріс митрополит, живуть його родичі – спілкуватись із журналістами вони не захотіли. Востаннє предстоятель УПЦ МП приїжджав у село ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Василя Соломка, раніше Митрополит Онуфрій часто приїжджав до храму в Бережонці. Один раз навіть прилітав на храм вертольотом. На стадіоні прихильники Московської церкви його зустрічали з квітами.

Понад 20 років в селі Бережонка, сусідньому від Коритного, у храмі на честь святого апостола Івана Богослова службу правив батько митрополита Онуфрія – Володимир Березовський. На території цього храму його і поховали.

«Володимир Березовський, батько Онуфрія, служив тут приблизно 18 років. Майже покоління виросло з його служінням тут. Люди його памʼятають», – каже староста храму ПЦУ у селі Бережонка Дмитро Ткачук.

Зараз у храмі моляться прихожани ПЦУ. Перші збори щодо переходу відбулися у 2019 році – більшість проголосувала «за», але храм не перереєстрували. Повторно голосували у 2023 році, після похорону військового Олександра Малаканова. Тоді 143 людини підтримали перехід, одна людина була проти. Вперше службу в храмі провели українською через місяць. Водночас прихожани УПЦ МП облаштували нове місце для молитви – на приватному подвір’ї без офіційної реєстрації.

Онуфрію припинили громадянство: що про це думають у його рідному селі на Буковині

«З Онуфрієм ми разом співали у хорі. Не міг подумати, що він буде на такому високому рівні. Якщо у нього є і українське громадянство, і російське, то я засуджую його, бо згідно з законом так не можна. Якщо він підтримує Росію, то хай йде собі в Росію», – розповідає житель села Бережонка, прихожанин ПЦУ Григорій Мельничук.

Як інформував «Главком», 2 липня Служба безпеки повідомила, що 80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський) втратив громадянство України. Це відбулося на підставі указу президента Володимира Зеленського, текст якого через персональну інформацію приховано від загального доступу.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського. За словами речника УПЦ МП Климента, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до РФ із заявою про отримання іншого громадянства.

Як повідомлялося, «Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія.

До слова, 7 квітня 2023 вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має предстоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.