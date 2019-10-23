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    Технології

    Компанія Huawei оголосила старт продажів смартфонів з гнучким екраном

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    Смартфон працює на операційній системі Android - Компанія Huawei оголосила старт продажів смартфонів з гнучким екраном
    Смартфон працює на операційній системі Android

    Ціна за смартфон стартує від $2,4 тис

    Huawei оголосила старт продажів гнучкого смартфона Mate X на 15 листопада.

    Mate X з’явиться в продажу на китайському ринку, повідомляє Itc.ua.

    Ціна за смартфон стартує від $2,4 тис., але коли він надійде на ринки США і Європи, поки не повідомляється.

    Huawei Mate X працює на SoC Kirin 980, модемі Balong 5000 5G, та має 8 Гб оперативної пам’яті і 512 ГБ флеш-пам’яті. Він використовує конструкцію з одним екраном OLED діагоналлю 8 дюймів дозволом 2480х2200 пікселів, який складається назовні.

    У складеному стані Huawei Mate X є смартфоном з двома екранами діагоналлю 6,6 і 6,38 дюйма.

    Смартфон працює на операційній системі Android.

    Нагадаємо, Huawei починає облаштовувати у київському метро 4G.

    США внесли Huawei до списку компаній, яким американські технології і комплектуючі можуть постачатися лише на підставі спеціальних ліцензій. Також влада США висунула офіційні звинувачення проти компанії Huawei в промисловому шпигунстві. Huawei відправляла своїх інженерів в американську компанію T-Mobile для ознайомлення з роботою робота Tappy, який імітує використання смартфонів. Компанію також звинувачують в банківському шахрайстві. Huawei надала недостовірну інформацію про відносини з іранським підрозділом, щоб обійти санкції США.

    1 грудня у Канаді заарештували фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Китай наполягав на звільненні фіндиректора компанії. Ймовірна причина арешту – порушення експортного законодавства Сполучених Штатів і норм про санкції.

    Відзначимо, що чеським чиновникам заборонили користуватися телефонами Huawei. Вони визнані загрозою національній безпеці. Депутати Ради також шукатимуть жучки в телефонах Huawei. Парламентарії, які спеціалізуються у сферах нацбезпеки, оборони та правоохоронної діяльності, будуть вивчати питання про можливе використання китайськими спецслужбами гаджетів компанії.

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