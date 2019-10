Компанія Huawei оголосила старт продажів смартфонів з гнучким екраном

Ціна за смартфон стартує від $2,4 тис

Huawei оголосила старт продажів гнучкого смартфона Mate X на 15 листопада.

Mate X з’явиться в продажу на китайському ринку, повідомляє Itc.ua.

Ціна за смартфон стартує від $2,4 тис., але коли він надійде на ринки США і Європи, поки не повідомляється.

Huawei Mate X працює на SoC Kirin 980, модемі Balong 5000 5G, та має 8 Гб оперативної пам’яті і 512 ГБ флеш-пам’яті. Він використовує конструкцію з одним екраном OLED діагоналлю 8 дюймів дозволом 2480х2200 пікселів, який складається назовні.

У складеному стані Huawei Mate X є смартфоном з двома екранами діагоналлю 6,6 і 6,38 дюйма.

Смартфон працює на операційній системі Android.

Huawei Mate X pricing is official. 16,999 Yuan ($2400, Rs 1,70,000) for the Kirin 980 version. Will be on sale November 15th. #Huawei #MateX #GalaxyFold pic.twitter.com/527a2F5mKz