Хакери запустили в мережу небезпечний вірус «Сталін»

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Після запуску StalinLocker на екрані з'являється 10-хвилинний зворотний відлік, який вимагає введення коду

Шкідливий алгоритм блокує всі файли на комп'ютері і ставить на екран заглушку з портретом Йосипа Сталіна

У мережі з'явився новий небезпечний вірус, що має назву StalinLocker.

Як повідомляє Bleeping Computer, шкідливий алгоритм, що блокує всі файли на комп'ютері і ставить на екран заглушку з портретом Йосипа Сталіна, виявили дослідники MalwareHunterTeam.

Особливість блокувальника полягає в тому, що він створює механізм свого автозапуску та блокує всі процеси.

Після запуску StalinLocker на екрані з'являється 10-хвилинний зворотний відлік, який вимагає введення коду. Інакше ваші файли буде видалено.

Код є різницею між датою запуску програми і датою 30 грудня 1922 року. Якщо користувач вводить правильний код, блокувальник припиняє роботу і видаляє свої файли.

Якщо ж код ввели після закінчення відліку, то вірус спробує видалити всі файли на кожному диску, знайденому на комп'ютері.

Водночас, у MalwareHunterTeam заявляють, що більшість антивірусів можуть вчасно виявити цю шкідливу програму.

Раніше США і Британія звинуватили Росію у масштабній хакерській атаці.

Джерело: Укрінформ