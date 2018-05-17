Хакери запустили в мережу небезпечний вірус «Сталін»
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Шкідливий алгоритм блокує всі файли на комп'ютері і ставить на екран заглушку з портретом Йосипа Сталіна
У мережі з'явився новий небезпечний вірус, що має назву StalinLocker.
Як повідомляє Bleeping Computer, шкідливий алгоритм, що блокує всі файли на комп'ютері і ставить на екран заглушку з портретом Йосипа Сталіна, виявили дослідники MalwareHunterTeam.
Особливість блокувальника полягає в тому, що він створює механізм свого автозапуску та блокує всі процеси.
Після запуску StalinLocker на екрані з'являється 10-хвилинний зворотний відлік, який вимагає введення коду. Інакше ваші файли буде видалено.
Код є різницею між датою запуску програми і датою 30 грудня 1922 року. Якщо користувач вводить правильний код, блокувальник припиняє роботу і видаляє свої файли.
Якщо ж код ввели після закінчення відліку, то вірус спробує видалити всі файли на кожному диску, знайденому на комп'ютері.
Водночас, у MalwareHunterTeam заявляють, що більшість антивірусів можуть вчасно виявити цю шкідливу програму.
Раніше США і Британія звинуватили Росію у масштабній хакерській атаці.
Джерело: Укрінформ