Компанія Google створила альтернативу YouTube



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Відеоролики на новій платформі мають обмеження 60 секунд

У відеосервісі YouTube представлена велика кількість відеороликів з рецептами, посібниками, інструкціями та іншими матеріалами, які допомагають людям розібратися в тій чи іншій темі.

Компанія Google, яка володіє YouTube, вирішила запустити новий сервіс, який буде призначений тільки для подібного роду матеріалів. Tangi – це експериментальний додаток, створений в лабораторії Area 120, в якому розміщені короткі відеогіди та інструкції. Пошуковий гігант пояснює, що назва Tangi походить від слів TeAch aNd GIve.

Відеоролики на новій платформі мають обмеження 60 секунд і діляться на категорії «Мистецтво», «Приготування їжі», «Зроби сам», «Мода і краса» та «Стиль життя». Розділу «Технології» поки немає, тому, наприклад, для пошуку інструкції з прошивки смартфона все ще варто звертатися до YouTube.

Мобільний додаток доступний тільки для пристроїв, які працюють під управлінням операційної iOS. Google славиться тим, що компанія запускає багато додатків і сервісів, які через деякий час закриваються. Ніхто не знає, що буде з додатком Tangi через рік.

Нагадаємо, Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером.

Як повідомлялося, Google створює нову функцію, що допоможе перекладати розмови в реальному часі.

Джерело Itsider.