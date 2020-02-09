Розроблено дешевий спосіб підсилити сигнал Wi-Fi в десять разів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Массачусетському технологічному інституті придумали «розумну поверхню»

У лабораторії штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту розробили спосіб, як можна підсилити сигнал Wi-Fi майже в десять разів.

Сучасні пристрої зі своїми мініатюрними розмірами залишають зовсім небагато місця для розміщення антен, ускладнюючи завдання із забезпеченням гарного сигналу. Саме цю проблему і постаралися вирішити вчені МТІ.

Вони розробили так звану «розумну поверхню» RFocus. Прототип такої поверхні, фактично, складається з трьох з гаком тисяч мініатюрних антен. Як відзначають розробники, в поєднанні зі спеціальним програмним забезпеченням, рішення забезпечує максимальний прийом сигналу.

Планується, що такий масив антен повинен виявитися відносно недорогим – кілька центів за кожну антену. Крім того, в порівнянні зі «звичайними» системами, рішення споживає менше енергії, оскільки не вимагає додатковий підсилювачів, які значно витрачають заряд.

Таке рішення може виявитися особливо корисним для пристроїв «Інтернету речей». Втім, до комерційної стадії розробки поки далеко.

Нагадаємо, Google створює новий додаток, що об’єднає поштовий сервіс з месенджером.

Як повідомлялося, Google створює нову функцію, що допоможе перекладати розмови в реальному часі.

Джерело Itsider.