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    У камери iPhone 13 Pro знайдено серйозний недолік

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    У камери iPhone 13 Pro знайдений серйозний недолік - У камери iPhone 13 Pro знайдено серйозний недолік
    У камери iPhone 13 Pro знайдений серйозний недолік
    Фото: iPhone Hacks

    Apple виправить перемикання режиму макрозйомки камери iPhone 13 Pro в майбутньому оновленні

    Користувачі інтернету звернули увагу на автоматичне перемикання основної камери на ультраширококутну для режиму макрозйомки в смартфоні iPhone 13 Pro. Про це повідомляє портал iPhone Hacks.

    Зазначається, що поки відключити цю функцію не представляється можливим.

    Автоматична зміна модулів в додатку «Камера» відбувається тільки при близькій фото- і відеозйомці об'єкта, однак для режиму відео в налаштуваннях є опція «Заблокувати камеру», а для фоторежиму такої функції не передбачено.

    Apple звернула увагу на невдоволення користувачів і оголосила, що запровадить потрібну настройку в оновленні iOS.

    Лінійка iPhone 14 вийде в другій половині 2022 року, а в першій половині 2022 року Apple планує оновити 4,7-дюймовий iPhone SE 2020 року. Нова модель збереже колишній дизайн і розміри, але отримає підтримку 5G і поліпшені характеристики.

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    Теги: технології Apple смартфон iPhone SE
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    У камери iPhone 13 Pro знайдено серйозний недолік