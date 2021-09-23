У камери iPhone 13 Pro знайдено серйозний недолік

Apple виправить перемикання режиму макрозйомки камери iPhone 13 Pro в майбутньому оновленні

Користувачі інтернету звернули увагу на автоматичне перемикання основної камери на ультраширококутну для режиму макрозйомки в смартфоні iPhone 13 Pro. Про це повідомляє портал iPhone Hacks.

Зазначається, що поки відключити цю функцію не представляється можливим.

Автоматична зміна модулів в додатку «Камера» відбувається тільки при близькій фото- і відеозйомці об'єкта, однак для режиму відео в налаштуваннях є опція «Заблокувати камеру», а для фоторежиму такої функції не передбачено.

Apple звернула увагу на невдоволення користувачів і оголосила, що запровадить потрібну настройку в оновленні iOS.

Лінійка iPhone 14 вийде в другій половині 2022 року, а в першій половині 2022 року Apple планує оновити 4,7-дюймовий iPhone SE 2020 року. Нова модель збереже колишній дизайн і розміри, але отримає підтримку 5G і поліпшені характеристики.