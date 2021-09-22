Нові смартфони можуть залишити без зарядок. Їх доведеться купувати окремо

Євросоюз наполягає на тому, щоб зарядні пристрої продавалися окремо від смартфонів

Влада Європейського Союзу хоче зобов’язати виробників смартфонів продавати зарядні пристрої окремо від телефонів. Про це повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Також в Європі хочуть, щоб всі виробники перейшли на уніфікований порт для зарядки смартфонів – Type-C. Зараз компанії використовують також Micro USB. А на смартфонах Apple використовується порт Lightning, від якого американський виробник електроніки не збирається відмовлятися.

Зобов’язання, відмовитися від зарядки у комплекті, стане проблемою для багатьох китайських виробників смартфонів, які часто роблять ставку саме на швидкість зарядки своїх пристроїв. І потужна зарядка в комплекті – це одна з головних переваг деяких моделей.

Якщо ЄС ухвалить відповідний закон, то, звісно, що його дія не розповсюджуватиметься на Україну. Але для багатьох виробників український ринок є частиною європейського. І навряд чи хтось стане постачати смартфони з зарядками окремо для України.

Тож логічно припустити, що законодавчі нововведення європейців залишать без зарядки і українських покупців смартфонів.

До речі, деякі компанії вже відмовилися від зарядки у комплекті. Всі свої смартфони без зарядних пристроїв продає Apple. Такі саме нововведення практикує і Samsung.