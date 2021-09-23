Навальний розкритикував Apple і Google за виконання вказівок Кремля

Політик заявив, що розчарований Павлом Дуровим

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що у виборах до Держдуми Росії його здивувало, як «всемогутній Big Tech перетворився» на помічників президента Росії Володимира Путіна. Заяву політика опублікували на його сторінці у Facebook.

«Гіганти Apple і Google, виконуючи вимоги Кремля, видалили наш застосунок. Мій улюблений YouTube видалив наше відео, а месенджер Telegram заблокував роботу нашого бота. Ці «екстремістські», на думку Путіна, програми містили лише інформацію про кандидатів опозиції», – зазначив Навальний.

Він підкреслив, що згідно із законом і здоровим глуздом кожна людина має право закликати голосувати або не голосувати за кого завгодно.

«Пишуть, що Кремль змусив Big Tech піти на поступки, висунувши їм мало не список співробітників, які підлягають арешту. Якщо це так, то мовчати про це – найгірший злочин. Це заохочення терориста, який захоплює заручників. Знаю, що більшість із тих, хто працює у Google, Apple – чесні та гарні люди», – написав опозиціонер.

Він закликав співробітників компаній не миритися з боягузтвом начальства.

«Не можу не помітити, що страшно засмучений і розчарований Павлом Дуровим із Telegram. Його я у списку путінських «блокувальників» побачити не очікував. Начебто зовсім нещодавно я виступав на мітингу, скликаному проти блокування Кремлем самого Telegram. І знову б виступив, до речі, те, що хтось зраджує своїм принципам, не означає, що ми маємо поставити під сумнів наші», – заявив Навальний.

Нагадаємо, Олексій Навальний звинуватив Кремль у масових фальсифікаціях на виборах до Державної Думи.

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