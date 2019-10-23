WhatsApp отримав функцію розширеного контролю над безпекою особистих даних



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Тепер користувачі можуть використовувати чорні списки для будь-яких спільнот

Поки нововведення є тільки в бета-версії програми для Android і iOS, але це не заважає вже зараз його встановити і протестувати

У користувачів месенджера WhatsApp відтепер є розширений контроль над безпекою своїх особистих даних.

Про це повідомляє ITsider.

Зазначається, що поки нововведення є тільки в бета-версії програми для Android і iOS, але це не заважає вже зараз його встановити і протестувати.

Так, зокрема, тепер користувачі можуть використовувати чорні списки для будь-яких спільнот, завдяки чому можна, наприклад, заборонити будь-кому додавати обліковий запис в групи.

«Щоб скористатися такою можливістю, яка дозволяє позбутися від різного спаму, досить відкрити розділ «Безпека» в настройках WhatsApp, а потім, після цього, відкрити меню «Групи» та вибрати одну з трьох опцій на вибір. Якщо встановити «Все», то будь-які користувачі зможуть додавати вас в будь-групові чати, не отримуючи при цьому ніякої згоди на це. У разі якщо вибрати «Мої контакти», то додавання відбуватиметься тільки номерами зі списку контактів», - йдеться у повідомленні.

Також з сьогоднішнього дня можна встановити опцію «Чорний список», вибравши тих людей, які не зможуть жодним чином додавати вас в групи і публічні чати.

Очікується, що вже в найближчі кілька тижнів така нова функція з’явиться в WhatsApp для Android і iOS, якщо говорити про їх стабільну збірку, завантажити яку всі бажаючі зможуть без будь-яких складнощів з таких сервісів, як App Store і Google Pay.

Подібна настройка вже давно є в Telegram, що є головним конкурента даного популярного і в світі мессенджера.