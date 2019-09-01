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    Технології

    Китайці знайшли на зворотному боці Місяця дивну речовину

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    Китайці знайшли на зворотному боці Місяця дивну речовину

    В кінці липня китайці отримали фотографії з кратеру, де був матеріал незвичайного кольору

    Китайський ровер «Юйту-2» виявив на зворотному боці Місяця невідомий матеріал, повідомляє Daily Mail.

    Його помітили під час дослідження одного з кратерів: ровер зобразив його на одному з переданих знімків.

    На сайті місії уточнюється, що фотографії були отримані в кінці липня.

    На корпусі машини встановлений спектрометр Visible and Near-Infrared Spectrometer (VNIS), що дозволяє визначити склад матеріалу по відбитому від нього світла. Учені поки не змогли зрозуміти, з чого складається знахідка, і сказали тільки, що у неї «незвичайний колір» і «гелеподібна структура».

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    У січні 2019 року китайський апарат «Чан’е-4» передав на Землю фотографії зворотного боку Місяця. Знімки поверхні супутника стали першими, зробленими з близької відстані. Апарат збирає дані про геологічну будову Місяця і склад його грунту, а також проведе ряд низькочастотних радіоастрономічних спостережень.

    У первинних пробах мантії із зворотного боку Місяця вчені виявили піроксени і олівіни - високощільні мінерали з низьким вмістом кальцію і високим вмістом заліза. На думку фахівців, ці породи спочатку входили до складу верхньої мантії, проте були викинуті на поверхню через падіння метеоритів.

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